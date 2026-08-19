Dejcsics Konrád atya: Már nem azért jönnek, mert a szüleik hozzák őket, az Arcus Temporum az életük részévé vált

Dejcsics Konrád atya, a Pannonhalmi Főapátság bencés szerzetese, az Arcus Temporum Művészeti Fesztivál igazgatója Fotó: Polyák Attila

Mesterek és tanítványok

– A fesztivál zenei programjában az iskola mint fogalom, könnyedén jelenik meg, hiszen eleve mesterek és tanítványok, illetve különböző alkotói generációk találkoznak. Kiemelt szerepet kap Kurtág György, aki nemcsak világhírű zeneszerző, hanem iskolateremtő tanáregyéniség is – tette hozzá Konrád atya.

Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja, aki a százéves Kurtág György alkotótársául Johann Sebastian Bachot választotta. Bach a kottáinak végére mindig odaírta: „Soli Deo Gloria”, azaz egyedül Istené a dicsőség. Míg Kurtág életművének talán legismertebb szimbóluma a „Virág az ember” költői cím. Ahogy a zenei művészeti vezető fogalmazott:

Évezredek óta a művészet fő témája ez: az ember és Isten kapcsolata.

A háromnapos fesztiválon öt hangversenyt rendeznek, amelyek mindegyike a klasszikus és a kortárs zeneszerzők műveit vonultatja fel. Az augusztus 21-i pénteki nyitókoncerten, amelynek a címe „Üzenetek…virág az ember….” Kurtág György üzenetei mellett Bachét is hallhatjuk, hisz az egyik fő műve, A fúga művészete is elhangzik. A hangversenyeken olyan kiváló Bach és Kurtág előadók működnek közre, mint Simon Izabella és Várjon Dénes zongora-, Kaczander Orsolya fuvola-, Szalai András és Lukács Miklós cimbalom-, vagy Niek de Groot nagybőgőművész. Különleges zenei találkozásnak ígérkezik a tizenegy éves Noa Hendrikx zongorista és a nála mintegy hatvan évvel idősebb Maria Husmann szoprán szereplése.

„Megismerjük a ránk bízott embert”

A képzőművészeti kiállítás központi témája szintén az iskola és a nevelés.

Ez számunkra mélyen keresztény gondolat: nem kész elméletekből vagy elvárásokból indulunk ki, hanem abból, hogy megismerjük a ránk bízott embert. A saját tapasztalataiból, előzetes tudásából és személyes útjából kiindulva segítjük őt abban, hogy otthonra találjon a világban

– mondta el lapunknak Konrád atya, aki úgy folytatta: – A fesztiválon a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói is részt vesznek. Tanárukkal, Mélyi Józseffel közösen dolgoznak egy alkotótáborban, majd performanszokban reflektálnak az iskola témájára. Számomra ez is azt mutatja, milyen termékeny tud lenni a közös alkotás, amikor tanár és diák együtt gondolkodik – mondta az atya, majd hozzátette: – Az irodalmi programban Esterházy Péter és Parti Nagy Lajos életműve kerül párbeszédbe. Mindketten meghatározó alakjai a XX. század végi magyar irodalomnak és nyelvteremtésnek.