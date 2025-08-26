A XXI. Arcus Temporum kitágította a lélek és a zene határait

A belső csendet, békét és spiritualitást olykor nehéz megtalálnunk a nyüzsgő város zajában, de aki ellátogatott a XXI. Arcus Temporum fesztiválra, minden bizonnyal rálelt a csendre. A hétvégén három napon át imádságok, séták, kiállítások, beszélgetések és gyönyörű melódiák segítették az elmélyülésünket, elcsendesedésünket. Emellett az Arcus Temporum idén is rendkívül gazdag programjai az önmagunkkal és Istennel való szembenézésre hívtak.

Hortobágyi T. Cirill főapát és a látogatók a XXI. Arcus Temporumon tartott sétán. Fotó: Hajdú D. András

A XXI. Arcus Temporum alkalmat adott az elmélyülésre

Ennek első állomása egy rendhagyó séta volt, amelyet Hortobágyi T. Cirill főapát és Saly Noémi helytörténész vezetett.

A Szent Márton-bazilika folyosójáról induló sétán megcsodálhattuk a Kerengő-kert színes növényeit és örökzöldjeit, hiszen a bencés szerzetesek már a kezdetektől úgy alakították ki a kertjeiket, hogy az év minden időszakában virágozzon valami.

Innen továbbhaladva az arborétum felé vettük az irányt, ami telis-tele van különleges fákkal, bokrokkal, színes virágokkal és természetesen gyógynövényekkel. A főapát itt arra hívta fel a figyelmet, hogy az utóbb évtizedek felmelegedése, a kevés és egyenetlenül lehulló csapadék miatt a növények vízellátása nehézkes, ezért a jövőben az olyan szárazságtűrő növények is helyet kaphatnak a kertben, mint az egyik bencés osztály által ültetett olajfa.

Az Arcus Temporum a spiritualitás mellett mindig a zenére fókuszál, idén a mindössze harmincnyolc évet élt zeneszerző, Mendelssohn és Jörg Widmann, az egyik legtöbbet előadott élő kortárs zeneszerző műveihez kerülhettünk közelebb. Mendelssohn kilencévesen lépett fel először mint zongorista, tizenkét éves korától pedig rendszeresen komponált. A legváltozatosabb zenei műfajokban, érett kompozíciókkal jelentkezett.