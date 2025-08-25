Magyar kiállítás hozta el az egyik legtekintélyesebb dizájnverseny elismerését

A dizájnszcéna egyik legismertebb globális versenyén, a nemzetközi szakértői zsűri döntése alapján az MDDÜ által 2024-ben szervezett kiállítás nyerte el a 2025. évi Red Dot Awardot a Brands & Communication Design kategóriában – olvasható az MDDÜ közleményében.

Ledényi Attila a 360 Design Budapest regionális dizájnkiállítás sajtómegnyitóján. Fotó: Máthé Zoltán

A 360 Design Budapest-kiállítás tavaly októberben a Nyugati pályaudvar egykori várótermében valósult meg a Budapest Design Week központi programjaként. A tárlat széles hazai és nemzetközi válogatás mellett közel 300 tárgyat vonultatott fel, bemutatva a régiós és hazai dizájn legjavát. A tárlaton a látogatók neves alkotók munkáit, ismert dizájnmárkák termékeit és feltörekvő fiatal tervezők és művészek dizájntárgyait ismerhették meg. Az MDDÜ közleményében emlékeztettek arra, hogy a rangos nemzetközi elismerést 2021-ben is elnyerte a 360 Design Budapest. A zsűri akkor a „phygital (fizikai és digitális)” kiállításkoncepció kreativitását, megvalósítását és kommunikációját értékelte a legmagasabb szinten.

A 360 Design Budapest 2021-ben a magyar kiállítástörténetben elsőként nyerte el ezt a rangos nemzetközi díjat

– mutatnak rá a közleményben. A tájékoztató idézi Jakab Zsófiát, az MDDÜ vezérigazgatóját, aki hangsúlyozta, hogy az újabb Red Dot-díj a szakmai elismerés mellett megerősíti azt a tényt is, hogy a 360 Design Budapest a Budapest Design Week zászlóshajó eseményeként a közép-európai dizájn élvonalát képviseli.

Küldetésünk, hogy növeljük a hazai és regionális alkotók láthatóságát, elősegítsük a magyar tervezők nemzetközi piacra lépését, és teret adjunk a fenntartható, innovatív dizájnirányoknak. Ezen az úton következetesen haladunk, és továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy támogassuk a magyarországi kreatív szcénát a nemzetközi élmezőnyben

– hangsúlyozta a vezérigazgató.