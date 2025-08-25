MDDÜdíjdizájn

Magyar kiállítás hozta el az egyik legtekintélyesebb dizájnverseny elismerését

Korábbi nemzetközi elismerései mellé újabb Red Dot-díjat kapott a 360 Design Budapest kiállítás, amelynek ezúttal a kommunikációs és márkaélmény-koncepciója érdemelte ki az egyik legtekintélyesebb dizájnverseny rangos elismerését – közölte a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ).

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 16:01
lugas
Fotó: MTI/Máthé Zoltán
A dizájnszcéna egyik legismertebb globális versenyén, a nemzetközi szakértői zsűri döntése alapján az MDDÜ által 2024-ben szervezett kiállítás nyerte el a 2025. évi Red Dot Awardot a Brands & Communication Design kategóriában – olvasható az MDDÜ közleményében.

Magyar kiállítás hozta el az egyik legtekintélyesebb dizájnverseny elismerését
Ledényi Attila a 360 Design Budapest regionális dizájnkiállítás sajtómegnyitóján. Fotó: Máthé Zoltán

 

A 360 Design Budapest-kiállítás tavaly októberben a Nyugati pályaudvar egykori várótermében valósult meg a Budapest Design Week központi programjaként. A tárlat széles hazai és nemzetközi válogatás mellett közel 300 tárgyat vonultatott fel, bemutatva a régiós és hazai dizájn legjavát. A tárlaton a látogatók neves alkotók munkáit, ismert dizájnmárkák termékeit és feltörekvő fiatal tervezők és művészek dizájntárgyait ismerhették meg. Az MDDÜ közleményében emlékeztettek arra, hogy a rangos nemzetközi elismerést 2021-ben is elnyerte a 360 Design Budapest. A zsűri akkor a „phygital (fizikai és digitális)” kiállításkoncepció kreativitását, megvalósítását és kommunikációját értékelte a legmagasabb szinten. 

A 360 Design Budapest 2021-ben a magyar kiállítástörténetben elsőként nyerte el ezt a rangos nemzetközi díjat 

– mutatnak rá a közleményben. A tájékoztató idézi Jakab Zsófiát, az MDDÜ vezérigazgatóját, aki hangsúlyozta, hogy az újabb Red Dot-díj a szakmai elismerés mellett megerősíti azt a tényt is, hogy a 360 Design Budapest a Budapest Design Week zászlóshajó eseményeként a közép-európai dizájn élvonalát képviseli.

Küldetésünk, hogy növeljük a hazai és regionális alkotók láthatóságát, elősegítsük a magyar tervezők nemzetközi piacra lépését, és teret adjunk a fenntartható, innovatív dizájnirányoknak. Ezen az úton következetesen haladunk, és továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy támogassuk a magyarországi kreatív szcénát a nemzetközi élmezőnyben

– hangsúlyozta a vezérigazgató.

 

