Az orosz hadsereg az Odessza régióban található Pivdennye és Csornomorszk fekete-tengeri ukrán kikötő ellen indított dróntámadásokat kedden, aminek következtében egy gabonát és olajat szállító kereskedelmi hajó megrongálódott, egy ember pedig megsebesült – írta Telegram csatornáján Olekszij Kuleba ukrán miniszterelnök-helyettes.
Az orosz hadsereg két fekete-tengeri ukrán kikötőt támadott
Orosz dróntámadások érték a Pivdennye és Csornomorszk kikötőket, egy kereskedelmi hajó megrongálódott és egy ember megsérült. Olekszij Kuleba szerint a kikötők tovább üzemelnek. Közben az ukrán hatóságok elrendelték 14 határ menti falu kiürítését.
Olekszij Kuleba hozzátette, hogy az orosz csapások ellenére mindkét kikötő továbbra is üzemel.
Az ukrán hatóságok közben elrendelték Csernyihiv régió 14 falujának kiürítését az orosz dróntámadások miatt. Vjacseszlav Csausz, a régió katonai parancsoka egy közleményben azzal indokolta az orosz–belarusz határ közelében, az orosz határtól 10–40 kilométerre található falvak kiürítését, hogy „a határvidéket minden nap bombázzák”, miközben az érintett településeken „még mindig 300 ember él”.
További Külföld híreink
A kitelepítés Novgorod-Sziverszki, Szemenyivka és Sznovszk, valamint az orosz–belarusz határtól mintegy 20 kilométerre fekvő Gorodnya lakosságát érinti. Hozzátette, hogy a falvak kitelepítését 30 napon belül be kell fejezni. Az év eleje óta több mint 1400 lakos hagyta el a határvidéket – tette hozzá.
Borítókép: Az orosz hadseregben alkalmazott Shahed drón (Fotó:AFP)
