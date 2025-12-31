Az orosz hadsereg két fekete-tengeri ukrán kikötőt támadott

A kitelepítés Novgorod-Sziverszki, Szemenyivka és Sznovszk, valamint az orosz–belarusz határtól mintegy 20 kilométerre fekvő Gorodnya lakosságát érinti. Hozzátette, hogy a falvak kitelepítését 30 napon belül be kell fejezni. Az év eleje óta több mint 1400 lakos hagyta el a határvidéket – tette hozzá.

Borítókép: Az orosz hadseregben alkalmazott Shahed drón (Fotó:AFP)