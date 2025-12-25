Újabb súlyos veszteségek és támadások az ukrajnai háborúban

Oroszország mintegy 1 201 230 katonát veszített Ukrajnában a 2022. február 24-i teljes körű invázió kezdete óta – jelentette az ukrán fegyveres erők vezérkara december 25-én. A szám magában foglalja az orosz erők elmúlt napban elszenvedett 860 áldozatát is – írja az Origo.

Egy feltételezett dróntámadást követően Csernyihivi megyében, az Ukrajna elleni orosz invázió idején (Fotó: Ukrainian Emergency Service)

A jelentés szerint Oroszország 11 456 tankot, 23 801 páncélozott harcjárművet, 71 274 járművet és üzemanyagtartályt, 35 435 tüzérségi rendszert, 1579 többszörös indítású rakétarendszert, 1263 légvédelmi rendszert, 434 repülőgépet, 347 helikoptert, 94 797 drónt, 4107 cirkálórakétát, 28 hajót és csónakot, valamint két tengeralattjárót is elveszített.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alfa Különleges Műveleti Központjának drónjai december 25-én éjszaka csapást mértek a krasznodari határterületen található Temrjuk tengeri kikötőre és egy orenburgi megyei gázfeldolgozó üzemre – erősítette meg egy ügynökségi forrás a Kyiv Independentnek.

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint december 25-én éjszaka összesen 141 drón támadta meg Oroszországot, amelyek közül hetet a Krasznodari határterület felett elfogtak. A regionális katasztrófavédelem közlése alapján a támadás következtében két olajtároló tartály kigyulladt, amit később egy, az ügyet ismerő forrás is megerősített.

A kikötői tűz kétezer négyzetméterre terjedt ki, hetven ember vett részt az oltásban

– közölte a regionális katasztrófavédelmi központ.