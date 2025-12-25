áldozattámadásorosz-ukrán háború

Újabb súlyos veszteségek és támadások az ukrajnai háborúban

Az ukrán vezérkar friss adatai szerint tovább nőttek az orosz veszteségek, miközben ukrán drónok Oroszország belső területein is csapásokat mértek kikötőkre és energetikai létesítményekre. Az orosz támadások Ukrajnában ismét halálos áldozatokkal és számos sebesülttel jártak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 14:00
Az Odessza megye elleni feltételezett légitámadást követően, az Ukrajna elleni orosz invázió idején Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Oroszország mintegy 1 201 230 katonát veszített Ukrajnában a 2022. február 24-i teljes körű invázió kezdete óta – jelentette az ukrán fegyveres erők vezérkara december 25-én. A szám magában foglalja az orosz erők elmúlt napban elszenvedett 860 áldozatát is – írja az Origo.

Egy feltételezett dróntámadást követően Csernyihivi megyében, az Ukrajna elleni orosz invázió idején
Egy feltételezett dróntámadást követően Csernyihivi megyében, az Ukrajna elleni orosz invázió idején (Fotó: Ukrainian Emergency Service)

A jelentés szerint Oroszország 11 456 tankot, 23 801 páncélozott harcjárművet, 71 274 járművet és üzemanyagtartályt, 35 435 tüzérségi rendszert, 1579 többszörös indítású rakétarendszert, 1263 légvédelmi rendszert, 434 repülőgépet, 347 helikoptert, 94 797 drónt, 4107 cirkálórakétát, 28 hajót és csónakot, valamint két tengeralattjárót is elveszített

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alfa Különleges Műveleti Központjának drónjai december 25-én éjszaka csapást mértek a krasznodari határterületen található Temrjuk tengeri kikötőre és egy orenburgi megyei gázfeldolgozó üzemre – erősítette meg egy ügynökségi forrás a Kyiv Independentnek.

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint december 25-én éjszaka összesen 141 drón támadta meg Oroszországot, amelyek közül hetet a Krasznodari határterület felett elfogtak. A regionális katasztrófavédelem közlése alapján a támadás következtében két olajtároló tartály kigyulladt, amit később egy, az ügyet ismerő forrás is megerősített.

A kikötői tűz kétezer négyzetméterre terjedt ki, hetven ember vett részt az oltásban

 – közölte a regionális katasztrófavédelmi központ. 

Egy újabb ukrán dróntámadás célpontja az orenburgi gázfeldolgozó üzem volt, a világ legnagyobb gázkémiai komplexuma, amely évente 37,5 milliárd köbméter gázt dolgoz fel – számolt be róla a Kyiv Independent.

A FIRMS nemzetközi műholdas tűzmegfigyelő szolgálat szerint a támadást követően tüzek ütöttek ki a létesítményben. A csapás gáztüzet is okozott a 3U–70-es egység csővezetékében, amely a nyersgázt hidrogén-szulfidtól és szén-dioxidtól tisztítja. Ennek következtében az üzem működését részben felfüggesztették – tette hozzá a portál.

Bár az Orenburgi terület nagyjából 800 kilométerre fekszik az ukrán határtól, az orosz hadsereg és gazdaság számára létfontosságú ipari infrastruktúráját rendszeresen célozzák meg az ukrán nagy hatótávolságú drónok.

Legkevesebb négy halott és 35 sérült az oroszok Ukrajna elleni támadásaiban

Legalább négy ember meghalt és 35 másik megsebesült az Ukrajna elleni orosz támadásokban az elmúlt napon – jelentették a helyi hatóságok december 25-én. Az orosz légierő közlése szerint az éjszaka folyamán 131 drónt lőtt ki Ukrajna ellen. Az ukrán légvédelem 106 drónt fogott el. Legalább 22 drón átjutott az országon, és 15 helyszínt támadott.

Az éjszaka folyamán az orosz támadások miatt Csernyihiv, Szumi, Dnyipropetrovszk, Harkiv és Odessza megyékben több lakos is áram nélkül maradt. Az Odessza megyében az áramkimaradásokat a korábbi orosz csapások okozta károk súlyosbították – közölte az Energiaügyi Minisztérium.

Harkiv megyében egy támadás egy 51 éves férfi halálát okozta, további tizenöten megsérültek. Odessza megyében egy ember életét vesztette, ketten megsérültek, az orosz csapások pedig a kikötőt és ipari létesítményeket is érintették, tüzet okozva. Zaporizzsja és Szumi térségében szintén több civil sérült meg légicsapások következtében, utóbbi régióban egy 17 éves lány is az áldozatok között van. 

Herszon, Donyeck és Dnyipropetrovszk megyékben további sebesültekről érkeztek jelentések. Csernyihiv megyében kritikus infrastruktúrát ért találat, emellett több dróntámadás is történt: autókat értek csapások, amelyekben két civil meghalt, egy nő pedig megsérült.

Borítókép: Az Odessza megye elleni feltételezett légitámadást követően, az Ukrajna elleni orosz invázió idején (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Szenteste ismét célkeresztbe került Moszkva

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vizi E. Szilveszter
idezojelekkarácsony

Karácsony a család ünnepe

Vizi E. Szilveszter avatarja

A Gyermek születése azt üzeni, hogy Isten a legnagyobb erőt a legkisebben mutatja meg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu