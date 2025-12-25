ZelenszkijPutyinbéketervorosz-ukrán háborúkarácsonyi üzenet

Zelenszkij karácsonyi beszédében: Azt akarjuk, hogy meghaljon + videó

Botrányos kijelentést tett az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij ünnepi beszédében olyan mondat hangzott el, amelyet sokan nem másként értelmeztek, mint burkolt halálos kívánságként Vlagyimir Putyin orosz államfővel szemben. Mindez egy olyan időszakban történt, amikor Washington és Kijev már egy új, húszpontos javaslatról tárgyal az ukrajnai háború lezárásáról, és a tervezet Moszkva asztalán is ott van.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 10:48
Zelenszkij karácsonyi beszéde újabb vihart kavart Forrás: AFP
Zelenszkij szerda este intézett beszédet az ukrán néphez. Az elnök úgy fogalmazott: mindenkinek ugyanaz a kívánsága, hogy „meghaljon”. A mondat címzettjét nem nevezte meg, ám a nemzetközi reakciók alapján aligha volt kérdés, Putyinra tett utalásként értelmezték – írja a Focus forrásaira hivatkozva az Origo.

Zelenszkij szerda este intézett beszédet az ukrán néphez
Zelenszkij szerda este intézett beszédet az ukrán néphez (Fotó: AFP)

Zelenszkij karácsonyi beszéde újabb vihart kavart

A megszólalás egyik legnagyobb visszhangot kiváltó mondata így hangzott: 

Ma mindannyiunknak van egy álma. És mindannyiunknak egy kívánsága van: hogy meghaljon.

A kijelentést széles körben Vlagyimir Putyin orosz elnökre tett utalásként értelmezték, ami újabb politikai és diplomáciai vihart kavart. 

A megszólalás időzítése különösen beszédes. Zelenszkij ugyanis ezekben a napokban mutatta be azt a húszpontos béketervet, amely az Egyesült Államok és Ukrajna közös elképzeléseire épül, és a háború lezárásának lehetséges kereteit vázolja fel. Az ukrán elnök szerint a dokumentum jelenleg orosz felülvizsgálat alatt áll – a karácsonyi beszéd azonban inkább tűnt erődemonstrációnak, mint a békét elősegítő gesztusnak.

Az ismertetett javaslat egyik sarokpontja a frontvonalak befagyasztása. 

Ez a lépés nem csak a harcok ideiglenes leállítását szolgálná, hanem lehetőséget adna az ukrán csapatok fokozatos kivonására, valamint demilitarizált övezetek kialakítására is. Volodimir Zelenszkij a terv részleteit egy keddi, közel kétórás sajtótájékoztatón tárta a nyilvánosság elé, ahol előkészített jegyzetek alapján ismertette az elképzeléseket. Kijev kommunikációja szerint az ukrán fél több feltételt is kivetetett a dokumentumból. 

Az új változat már nem írja elő Ukrajna teljes kivonulását a kelet-ukrajnai Donbász térségéből, és nem követeli meg azt sem, hogy Kijev jogilag elismerje az orosz megszállás alatt álló területek Oroszországhoz tartozását.

Az ukrajnai háborúhoz vezető útról készített dokumentumfilmet Ábrahám Róbert újságír
Az ismertetett javaslat egyik sarokpontja a frontvonalak befagyasztása (Fotó: AFP)

Zelenszkij tájékoztatása alapján a donyecki, luhanszki, zaporizzsjai és herszoni régiókban a megállapodás aláírásának időpontjában fennálló katonai helyzetet kezelnék de facto érintkezési vonalként. Ez az elképzelés érdemi irányváltást jelent a korábbi tervezetekhez képest, amelyek egyértelműbb területi engedményekkel számoltak.

Szintén hangsúlyos változás, hogy a felülvizsgált szöveg már nem tartalmazza Ukrajna NATO-csatlakozásáról való jogi lemondását. 

Az ukrán elnök szerint erről nem Moszkvának, hanem kizárólag a szövetség tagállamainak kell döntenie. Ennek megfelelően Kijev elhatárolódott azoktól az alkotmánymódosítási javaslatoktól is, amelyek végleg kizárták volna az észak-atlanti integráció lehetőségét.

A tervezet ugyanakkor olyan elemeket is magában foglal, amelyeket Ukrajna korábban következetesen elutasított – erről IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashat részletesen.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

