Zelenszkij karácsonyi beszédében: Azt akarjuk, hogy meghaljon + videó

Zelenszkij szerda este intézett beszédet az ukrán néphez. Az elnök úgy fogalmazott: mindenkinek ugyanaz a kívánsága, hogy „meghaljon”. A mondat címzettjét nem nevezte meg, ám a nemzetközi reakciók alapján aligha volt kérdés, Putyinra tett utalásként értelmezték – írja a Focus forrásaira hivatkozva az Origo.

Zelenszkij szerda este intézett beszédet az ukrán néphez (Fotó: AFP)

Zelenszkij karácsonyi beszéde újabb vihart kavart

A megszólalás egyik legnagyobb visszhangot kiváltó mondata így hangzott:

Ma mindannyiunknak van egy álma. És mindannyiunknak egy kívánsága van: hogy meghaljon.

A kijelentést széles körben Vlagyimir Putyin orosz elnökre tett utalásként értelmezték, ami újabb politikai és diplomáciai vihart kavart.

A megszólalás időzítése különösen beszédes. Zelenszkij ugyanis ezekben a napokban mutatta be azt a húszpontos béketervet, amely az Egyesült Államok és Ukrajna közös elképzeléseire épül, és a háború lezárásának lehetséges kereteit vázolja fel. Az ukrán elnök szerint a dokumentum jelenleg orosz felülvizsgálat alatt áll – a karácsonyi beszéd azonban inkább tűnt erődemonstrációnak, mint a békét elősegítő gesztusnak.