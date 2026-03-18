Bajnokok LigájaPSGChelseafüttykoncert

Kifütyülték a csapatukat és visszasírják Roman Abramovicsot a Chelsea szurkolói

Nem született meglepő fordulat a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A sorozat címvédője, a Paris Saint-Germain jutott a legjobb nyolc közé, a Chelsea számára ráadásul nagyon csúnyára sikerült a búcsú. A szurkolók visszasírják a korábbi tulajdonost, Roman Abramovicsot, jelentős részük már a mérkőzés közben távozott, aki maradt, az is csak azért tette, hogy kifütyülje a történelmi vereséget szenvedő csapatát.

Tóth Norbert
2026. 03. 18. 7:24
A Chelsea számára véget ért a Bajnokok Ligája.Fotó: FRANCK FIFE / AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Paris Saint-Germain előző hét szerdán 5-2-es előnyre tett szert a Chelsea ellen, így nagyon nehéz helyzetbe kerültek az angolok a londoni visszavágóra. A BL-címvédő gyorsan lezárta a párharcot: Kvarachelia és Barcola góljaival már a 15. percben két góllal vezettek a franciák, akik végül 3-0-ra nyertek, ugyanis Mayulu is betalált a második félidőben. A Chelsea 8-2-es összesítéssel búcsúzott a Bajnokok Ligájától. A PSG ellenfele a negyeddöntőben a Galatasaray vagy a Liverpool lesz. 

A PSG átgázolt a Chelsea-n. Fotó: Anadolu

Történelmi vereséget szenvedett a Chelsea

Horrorisztikus estén van túl a Chelsea. Az angolok több szempontból is történelmi léptékű vereséget szenvedtek el.

Arra korábban még nem volt példa a Chelsea esetében, hogy négy egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzést veszítsen el a kieséses szakaszban. Emellett egy negatív rekordot is beállított az angol klub: oda-visszavágós párharcban korábban csak egyszer, a 2019–20-as idényben a Bayern München ellen szenvedtek el ilyen mértékű vereséget (7-1).

Még két érdekesség a keddi mérkőzés kapcsán: egyrészt soha nem kapott ilyen gyorsan két gólt a BL-ben a Chelsea (13:57-nél született a második párizsi találat), másrészt a PSG is rekordot döntött: a francia bajnok lett a leggyorsabb nem angol csapat, amely két gólt szerzett egy angol együttes otthonában a Bajnokok Ligájában.

Az angol szurkolók kemény véleményt mondtak

Korán eldőlt a párharc a visszavágón, esélye sem volt a Chelsea-nek, hogy szebbé tegye búcsúját. A helyszínen lévő angol szurkolók szinte teljesen kifordultak magukból.

Az első félidő 34. percében a klub korábbi tulajdonosának, Roman Abramovicsnak a nevét énekelték, majd a szünetben jött a füttykoncert, rengetegen távoztak is.

A harmadik francia találat után teljesen sokkolódott a Stamford Bridge közönsége, aminek egy másik része is megindult haza. Ezután már voltak olyan pillanatok és szituációk, amikor a Chelsea-szurkolók egy-egy hangos kurjantással gúnyolódtak a saját játékosaikon..

Bajnokok Ligája 2026, nyolcaddöntő, keddi visszavágók:

  • Chelsea (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0-3 (0-2) – továbbjutott a PSG, 8-2-es összesítéssel
  • Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) 1-2 (1-1) – továbbjutott a Real Madrid, 5-1-es összesítéssel
  • Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német) 2-0 (1-0) – továbbjutott az Arsenal, 3-1-es összesítéssel
  • Sporting Lisboa (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) 5-0 (1-0, 3-0, 4-0) – hosszabbítás után; továbbjutott a Sporting, 5-3-as összesítéssel

Ahogy a félidőben, úgy a mérkőzés lefújásakor is füttykoncert volt a jutalma a hazai játékosoknak:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópa

Az ígéret szép szó

Kondor Katalin avatarja

A magasságos EU azt is ígérte, hogy az uniós országok szuverének lesznek, holott minden van, csak szuverenitás nincs, viszont az unió országait megannyi alkalommal becsmérlik, ha önálló döntést merészelnek hozni.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.