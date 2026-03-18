Kifütyülték a csapatukat és visszasírják Roman Abramovicsot a Chelsea szurkolói

A Paris Saint-Germain előző hét szerdán 5-2-es előnyre tett szert a Chelsea ellen, így nagyon nehéz helyzetbe kerültek az angolok a londoni visszavágóra. A BL-címvédő gyorsan lezárta a párharcot: Kvarachelia és Barcola góljaival már a 15. percben két góllal vezettek a franciák, akik végül 3-0-ra nyertek, ugyanis Mayulu is betalált a második félidőben. A Chelsea 8-2-es összesítéssel búcsúzott a Bajnokok Ligájától. A PSG ellenfele a negyeddöntőben a Galatasaray vagy a Liverpool lesz.

A PSG átgázolt a Chelsea-n. Fotó: Anadolu

Történelmi vereséget szenvedett a Chelsea

Horrorisztikus estén van túl a Chelsea. Az angolok több szempontból is történelmi léptékű vereséget szenvedtek el.

Arra korábban még nem volt példa a Chelsea esetében, hogy négy egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzést veszítsen el a kieséses szakaszban. Emellett egy negatív rekordot is beállított az angol klub: oda-visszavágós párharcban korábban csak egyszer, a 2019–20-as idényben a Bayern München ellen szenvedtek el ilyen mértékű vereséget (7-1).

Még két érdekesség a keddi mérkőzés kapcsán: egyrészt soha nem kapott ilyen gyorsan két gólt a BL-ben a Chelsea (13:57-nél született a második párizsi találat), másrészt a PSG is rekordot döntött: a francia bajnok lett a leggyorsabb nem angol csapat, amely két gólt szerzett egy angol együttes otthonában a Bajnokok Ligájában.

Az angol szurkolók kemény véleményt mondtak

Korán eldőlt a párharc a visszavágón, esélye sem volt a Chelsea-nek, hogy szebbé tegye búcsúját. A helyszínen lévő angol szurkolók szinte teljesen kifordultak magukból.

Az első félidő 34. percében a klub korábbi tulajdonosának, Roman Abramovicsnak a nevét énekelték, majd a szünetben jött a füttykoncert, rengetegen távoztak is.

A harmadik francia találat után teljesen sokkolódott a Stamford Bridge közönsége, aminek egy másik része is megindult haza. Ezután már voltak olyan pillanatok és szituációk, amikor a Chelsea-szurkolók egy-egy hangos kurjantással gúnyolódtak a saját játékosaikon..

Bajnokok Ligája 2026, nyolcaddöntő, keddi visszavágók: Chelsea (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0-3 (0-2) – továbbjutott a PSG, 8-2-es összesítéssel

Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) 1-2 (1-1) – továbbjutott a Real Madrid, 5-1-es összesítéssel

Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német) 2-0 (1-0) – továbbjutott az Arsenal, 3-1-es összesítéssel

Sporting Lisboa (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) 5-0 (1-0, 3-0, 4-0) – hosszabbítás után; továbbjutott a Sporting, 5-3-as összesítéssel

Ahogy a félidőben, úgy a mérkőzés lefújásakor is füttykoncert volt a jutalma a hazai játékosoknak: