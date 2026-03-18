Balos elemző mondta ki: a Fidesz kampánya lendületet vett, míg Magyar Péter már ellőhette a puskaporát

Az Ukrajna-tematikával a Fidesz kampánya lendületet vett, át tudta venni a témameghatározást a Tisza Párttól – jelentette ki Nagy Attila Tibor politikai elemző kedden az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában.

A műsor első felében Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetője arról beszélt, hogy a magyar kormány bizalmatlan az ukrán vezetéssel szemben, ezért a miniszterelnök jól döntött, hogy csak az olajszállítás újraindulását követően hajlandó tárgyalni az Ukrajnának nyújtandó kilencvenmilliárd eurós hitel átengedéséről.

A szakértő kifejtette, az Európai Bizottság politikai taktikázással próbálja elérni, hogy az uniós csúcstalálkozón Orbán Viktor ne vétózza meg a kilencvenmilliárd eurós hitelt, amit Ukrajnának akarnak nyújtani.

A magyar miniszterelnök azonnal reagált erre, és azt mondta, hogy nem sétál bele a csapdába – közölte Pócza István, aki szerint

jogos a magyar kormány bizalmatlansága, az ukrán vezetés mindent megígért a nyelvi és kisebbségi jogokkal kapcsolatban és gyakorlatilag semmit sem tartott be.

Ezért mondja azt a miniszterelnök, hogy először bizonyítsanak az ukránok, érkezzen az olaj, és utána fog majd lépéseket tenni a magyar kormány.

Az elemző emlékeztetett rá, Volodimir Zelenszkij elnök egyszer már elmondta, nem akarja helyreállítani a Barátság vezetéket. Bár az Európai Bizottság azt kommunikálja, hogy a tagállamok olajellátása, energiaellátása az elsődleges, a szlovák sajtóban kiszivárgott hírek szerint a jelenlegi helyzet tökéletes számukra. Ezzel úgy ítélik meg, hogy gyengíteni tudják a magyar kormányt – tette hozzá.

Pócza István szerint a bizottság és Ukrajna összejátszik a kommunikációban, a magyar választókat próbálják kifárasztani azzal, hogy erősítik a bizonytalanság érzetét és annak lehetőségét, hogy hosszú ideig fennmaradnak a magas üzemanyagárak. A magyar kormányfő reakciója azonban erre az, hogy csak ő tud szembeszállni ezzel a politikai zsarolással.

A szakértő rámutatott, a kilencvenmilliárd eurós hitelről szóló döntés azért sürgős Ukrajnának és Brüsszelek, mert Kijev kifogy a pénzből.

Brüsszel és Zelenszkij elnök azt várja a Tisza Párttól, hogy hozzájárul Ukrajna finanszírozásához, katonai támogatásához és megtörténik az orosz energiáról való leválás.

Jelenleg az Európai Néppárt türelmet gyakorol a Tisza irányában, de ez csak átmeneti. Még ukrán elemzők is beszéltek arról, meg kell engedni, hogy a Tisza Párt Ukrajnát vagy Zelenszkij elnököt kritizálja, mert választást kell nyerniük, de ha sikerül, akkor drasztikusan mást fognak tenni ezekben a kérdésekben, mint az Orbán-kormány – tudatta az elemző, felidézve, már Tarr Zoltán is elmondta, hogy más a kommunikáció és teljesen más a gyakorlati program.