Balos elemző mondta ki: a Fidesz kampánya lendületet vett, míg Magyar Péter már ellőhette a puskaporát

Az Ukrajna-tematikával Orbán Viktor át tudta venni a témameghatározást a Tisza Párttól, a Fidesznek ugyanis vannak válaszai a világ kihívásaira, amelyekről azonban Magyar Péter nem mert beszélni, mert akkor az őt támogatókról is beszélni kellene – hangzott el az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában.

2026. 03. 18. 7:09
Az Ukrajna-tematikával a Fidesz kampánya lendületet vett, át tudta venni a témameghatározást a Tisza Párttól – jelentette ki Nagy Attila Tibor politikai elemző kedden az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában.

Kaposvár, 2026. március 16. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának kaposvári állomásán, a Kossuth téren 2026. március 16-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
A műsor első felében Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetője arról beszélt, hogy a magyar kormány bizalmatlan az ukrán vezetéssel szemben, ezért a miniszterelnök jól döntött, hogy csak az olajszállítás újraindulását követően hajlandó tárgyalni az Ukrajnának nyújtandó kilencvenmilliárd eurós hitel átengedéséről.

A szakértő kifejtette, az Európai Bizottság politikai taktikázással próbálja elérni, hogy az uniós csúcstalálkozón Orbán Viktor ne vétózza meg a kilencvenmilliárd eurós hitelt, amit Ukrajnának akarnak nyújtani.

A magyar miniszterelnök azonnal reagált erre, és azt mondta, hogy nem sétál bele a csapdába – közölte Pócza István, aki szerint 

jogos a magyar kormány bizalmatlansága, az ukrán vezetés mindent megígért a nyelvi és kisebbségi jogokkal kapcsolatban és gyakorlatilag semmit sem tartott be.

 Ezért mondja azt a miniszterelnök, hogy először bizonyítsanak az ukránok, érkezzen az olaj, és utána fog majd lépéseket tenni a magyar kormány.

Az elemző emlékeztetett rá, Volodimir Zelenszkij elnök egyszer már elmondta, nem akarja helyreállítani a Barátság vezetéket. Bár az Európai Bizottság azt kommunikálja, hogy a tagállamok olajellátása, energiaellátása az elsődleges, a szlovák sajtóban kiszivárgott hírek szerint a jelenlegi helyzet tökéletes számukra. Ezzel úgy ítélik meg, hogy gyengíteni tudják a magyar kormányt – tette hozzá.

Pócza István szerint a bizottság és Ukrajna összejátszik a kommunikációban, a magyar választókat próbálják kifárasztani azzal, hogy erősítik a bizonytalanság érzetét és annak lehetőségét, hogy hosszú ideig fennmaradnak a magas üzemanyagárak. A magyar kormányfő reakciója azonban erre az, hogy csak ő tud szembeszállni ezzel a politikai zsarolással.

A szakértő rámutatott, a kilencvenmilliárd eurós hitelről szóló döntés azért sürgős Ukrajnának és Brüsszelek, mert Kijev kifogy a pénzből.

Brüsszel és Zelenszkij elnök azt várja a Tisza Párttól, hogy hozzájárul Ukrajna finanszírozásához, katonai támogatásához és megtörténik az orosz energiáról való leválás.

Jelenleg az Európai Néppárt türelmet gyakorol a Tisza irányában, de ez csak átmeneti. Még ukrán elemzők is beszéltek arról, meg kell engedni, hogy a Tisza Párt Ukrajnát vagy Zelenszkij elnököt kritizálja, mert választást kell nyerniük, de ha sikerül, akkor drasztikusan mást fognak tenni ezekben a kérdésekben, mint az Orbán-kormány – tudatta az elemző, felidézve, már Tarr Zoltán is elmondta, hogy más a kommunikáció és teljesen más a gyakorlati program.

Pócza István leszögezte, a Mol sikere és régiós terjeszkedése nemzeti érdek. 

A Tisza Párt a nemzeti érdekkel szemben visszametszené a Molt

 – közölte, hozzáfűzve, kérdés kinek az elképzeléseit valósítanák meg ezzel.

Azzal kapcsolatban, hogy egy egykori ukrán titkosszolgálati tiszt kimondta azt, hogy lehetséges egy merénylet a magyar és a szlovák miniszterelnök ellen, a szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy Zelenszkij elnök volt az, aki kiengedte a szellemet a palackból. Hangsúlyozta, ebben a kérdésben az európai vezetésnek drasztikusan kellene kommunikálni Kijev felé.

A műsor második felében Nagy Attila Tibor politikai elemző arról beszélt, hogy az Ukrajna-tematikával a Fidesz kampánya lendületet vett, át tudta venni a témameghatározást a Tisza Párttól, „ám kérdés, hogy ez az állami közszolgáltatásokkal elégedetlen szavazókat meggyőzi-e”. A Fidesz most, a hajrában pörgeti fel a kampányt, „vajon nem lőtte el túl korán a puskaporát Magyar Péter?” – tette fel a kérdést.

Hozzátette, korábban a kórházak állapotával vagy a Szőlő utca ügyével Magyar Péter tudott témákat meghatározni, de ő azokban a témákban, ahol a kormány otthonosan mozog – geopolitikai helyzet, kül- és energiapolitika – inkább nem nyilvánul meg; főként az emberek mindennapi életét érintő és irritáló témákat hozza fel beszédeiben.

Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint 

a Békement óriási lendületet adott a Fidesz kampányának,

Orbán Viktor mellett Lázár János is járja az országot, míg a Tisza kampánya csak egy szereplőre épít. Az elmúlt napok fideszes tömegrendezvényei alapján kijelenthető, hogy 

Orbán Viktor tömegeket tud megmozgatni, és „nincs kiábrándultság a jobboldalon”

 – közölte.

Hozzátette, az látszik, hogy a Fidesznek megvannak a válaszai a világ kihívásaira, amelyekről Magyar Péter nem is igen beszél, „mert akkor azokról kellene beszélnie, akik őt támogatják” – jegyezte meg, a Tisza Párt elnökét „fogott embernek” nevezve.

Hozzátette, amikor egy éve Magyar Péter bedobta a népszavazás ötletét, megkérdezte a szimpatizánsait arról is, hogy támogatnák-e Ukrajna uniós csatlakozását. Vélhetően valaki érdekében tette ezt – vélekedett az elemző, megjegyezve, hogy több téren – például az ukrán közreműködéssel készült applikáció – erős az ukrán szál a Tiszánál.

Nagy Attila Tibor elismerte, hogy miközben az uniós vezetők 2027 végéig, addig a Tisza csak 2035-ig akar leválni az orosz energiáról, „itt van némi ellentét a két narratíva között” – jegyezte meg.

Hozzátette, a Tisza külpolitikai ismeretei „még fejlesztésre szorulnak”, Orbán Anita „még gyengécske”.

Pindroch Tamás a műsor végén a kaposvári és egri tömegrendezvényekről szólva azt mondta, az erődemonstráció fontos a szavazómagnak is, de a bizonytalanokat is meggyőzheti.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának egri állomásán, a Dobó István téren 2026. március 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
