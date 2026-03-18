Kocsis Máté: „Éppen fordítva van, Peti!” + videó

Magyar Péter azon kijelentéseit bírálta Kocsis Máté, amelyek szerint a Fidesz több tízezer zsák krumpli és hagyma kiosztásával próbálná befolyásolni a választásokat.

A kormánypárti politikus egy videóban reagált az állításokra, amelyeket teljes képtelenségnek nevezett.

Megszületett Magyar Péter legújabb agymenése. Most azt találta ki, hogy 110 ezer zsák krumplit, és 110 ezer zsák vöröshagymát rendeltünk meg nagykereskedőktől, hogy odaadjuk az embereknek. Na de Peti! Honnan jött a 110? Miért pont 110? És te mekkora barom vagy?

– fogalmazott Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője szerint a valóság ennek éppen az ellenkezője. Elmondása alapján jelenleg országjáráson vesz részt, és egészen más tapasztalatokat szerez.

„Figyelj, országjáráson vagyok éppen Bács-Kiskun megyében. És tudod, mi történt? Nem hoztunk 110 zsák krumplit, hanem kaptunk egy nagy rekesz zöldséget ajándékba a munkatársaimmal olyan emberektől, akik hallani sem akarnak rólad” – mondta.

Kocsis Máté úgy látja, hogy Magyar Péter állításai nem állják meg a helyüket, és inkább politikai figyelemfelkeltést szolgálnak.

Tehát éppen fordítva van, Peti. De nem baj, vergődj csak nyugodtan, már nincs sok hátra

– zárta gondolatait.

