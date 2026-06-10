Válaszokat követelnek az EP-képviselők – mit ígért Magyar Péter Ursula von der Leyennek?

Mit ígért Magyar Péter Ursula von der Leyennek?

Az EP-képviselők elsősorban arra kíváncsiak, milyen feltételek mellett válhatnak hozzáférhetővé a források, valamint arra, módosultak-e az eddig Magyarországgal szemben támasztott uniós elvárások.

Az uniós források feloldása soha nem politikai szívesség

– mondta Andreas Schwab, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elnöke a Politiconak. Daniel Freund, a Zöldek képviselője azt várja a Bizottságtól, hogy világosan ismertesse, „mit ígérnek pontosan a magyarok”, valamint azt is, történt-e változás a korábban meghatározott mérföldkövekben. Lucia Yar, a Renew képviselője arra figyelmeztetett, hogy

ha a feltételrendszert a körülményektől függően rugalmasan kezelik, fennáll a veszélye annak, hogy a jogállamiság elvi kérdésből politikai eszközzé válik.

A források felszabadításának feltétele, hogy Magyarország benyújtsa a felülvizsgált gazdaságélénkítési tervet. Magyar Péter kedden késő este arról beszélt, hogy a kormány egy „történelmileg jelentős jogalkotási csomagot” terjesztett a parlament elé.

Mint arról beszámoltunk, a kormány bővítheti az Integritás Hatóság jogköreit, a valótlan tartalmú vagyonnyilatkozatok benyújtását pedig büntethetővé teheti.

Az Európai Bizottság egyik szóvivője azt mondta, Brüsszel „hamarosan” megkapja a dokumentumot, hogy a tanács júliusban jóváhagyhassa azt.