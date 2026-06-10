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Válaszokat követelnek az EP-képviselők – mit ígért Magyar Péter Ursula von der Leyennek?

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A Politico értesülései szerint az Európai Parlament július közepén meghallgatást tart a Magyarországnak járó uniós források ügyében. Bár Brüsszel a reformfolyamat előrehaladásáról beszél, több EP-képviselő szerint továbbra sem világos, milyen feltételekkel válhatnak hozzáférhetővé a pénzek. „Az uniós források feloldása soha nem politikai szívesség” – fogalmazott Andreas Schwab. A képviselők azt szeretnék tisztázni, hogy az Ursula von der Leyen és Magyar Péter között május végén létrejött megállapodás nyomán változtak-e a Budapesttel szemben támasztott elvárások.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 9:44
Az Európai Parlament meghallgatást tart a Magyarországnak járó forrásokról Forrás: AFP
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Mit ígért Magyar Péter Ursula von der Leyennek?

Az EP-képviselők elsősorban arra kíváncsiak, milyen feltételek mellett válhatnak hozzáférhetővé a források, valamint arra, módosultak-e az eddig Magyarországgal szemben támasztott uniós elvárások. 

Az uniós források feloldása soha nem politikai szívesség

– mondta Andreas Schwab, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elnöke a Politiconak. Daniel Freund, a Zöldek képviselője azt várja a Bizottságtól, hogy világosan ismertesse, „mit ígérnek pontosan a magyarok”, valamint azt is, történt-e változás a korábban meghatározott mérföldkövekben. Lucia Yar, a Renew képviselője arra figyelmeztetett, hogy 

ha a feltételrendszert a körülményektől függően rugalmasan kezelik, fennáll a veszélye annak, hogy a jogállamiság elvi kérdésből politikai eszközzé válik.

A források felszabadításának feltétele, hogy Magyarország benyújtsa a felülvizsgált gazdaságélénkítési tervet. Magyar Péter kedden késő este arról beszélt, hogy a kormány egy „történelmileg jelentős jogalkotási csomagot” terjesztett a parlament elé. 

Mint arról beszámoltunk, a kormány bővítheti az Integritás Hatóság jogköreit, a valótlan tartalmú vagyonnyilatkozatok benyújtását pedig büntethetővé teheti. 

Az Európai Bizottság egyik szóvivője azt mondta, Brüsszel „hamarosan” megkapja a dokumentumot, hogy a tanács júliusban jóváhagyhassa azt. 

Brüsszel harcot indít a drogbandák ellen

A Politico szerint a meghallgatáson várhatóan szóba kerül az EU kábítószer-ügyi ügynökségének legfrissebb jelentése is, amelyről lapunk korábban részletesen beszámolt.

Tavaly mintegy két és fél millió fiatal felnőtt fogyasztott kokaint, és a kontinensen a kábítószer-termelés is növekszik. 

Az uniós vezetők ezért kénytelenek lépni: a jövő héten a drogkereskedelmet irányító bűnbandák elleni szankciókról tárgyalnak. 

Borítókép: Magyar Péter és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

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Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

Egy tárlatrendező

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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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