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Európa észbe kapott: Brüsszel harcot indít a drogbandák ellen

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Az Európai Unió kábítószerügyi ügynökségének friss jelentése szerint egyre súlyosabb a droghelyzet Európában. Tavaly mintegy két és fél millió fiatal felnőtt fogyasztott kokaint, és a kontinensen a kábítószer-termelés is növekszik. Az uniós vezetők kénytelenek lépni: jövő héten a drogkereskedelmet irányító bűnbandák elleni szankciókról tárgyalnak. Brüsszel a termelő országoktól az európai piacokig a teljes droghálózatot célba venné.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 14:30
Európát elárasztják a drogok Forrás: AFP
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A kokain nagy része tengeri úton jut el Európába, a kikötők kulcsszerepet játszanak a csempészetben.

A bűnözők a nagy kikötőkből egyre inkább a kisebbek felé fordulnak, ezért most ezekre kell nagyobb figyelmet fordítanunk

– mondta Brunner. Az EU szorosabb együttműködésre törekszik a partnerországokkal, különösen Latin-Amerikával, ahonnan az Európába érkező kokain jelentős része származik. Brunner szerint Európának régión kívüli partnerekre is szüksége van, köztük az Egyesült Államokra. Mint fogalmazott, 

a kábítószer-kereskedelem globális üzlet, ezért a fellépésnek is globálisnak kell lennie.

A jelentés szerint tavaly mintegy 2,5 millió fiatal felnőtt fogyasztott kokaint, és a kontinensen a kábítószer-termelés is növekszik.

Brunner szerint a piac egyre szervezettebbé válik: a bűnözők titkosított csatornákat használnak a kommunikációra, nemzetközi logisztikai hálózatokat működtetnek, és jelentős pénzügyi forrásaik vannak.

A jövő heti csúcstalálkozón várhatóan szigorúbb fellépést sürgetnek majd mindkét fronton: csökkentenék az európai keresletet, és igyekeznének megzavarni a piacot ellátó nemzetközi bűnözői hálózatok működését.

A vámhatóság 1,1 tonna kokaint talált Franciaországban
Franciaországban a helyzet rosszabb, mint valaha (Fotó: AFP)

Drogháború és teljes káosz: bűnözői hálózatok uralják Franciaországot

Lapunk áprilisban arról is beszámolt, hogy Franciaországban egy jelentés szerint a helyzet rosszabb, mint valaha. 

A hatóságok szerint a bűnözői hálózatok működése egyre szervezettebbé válik, pénzügyi hátterük és módszereik komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.

Az erőszak fokozódik, a halálos áldozatok száma is riasztóan nő, és ezek jelentős része a kábítószer-kereskedelemhez köthető. A helyzet odáig fajult, hogy már gyerekeket is beszerveznek gyilkosságokra.

Harmincezer eurót ajánlottak egy fiatalnak gyilkosságért

Egy esetben egy 14 éves fiút tartóztattak le, aki több lövést adott le egy célpontra. A kihallgatáson azt mondta, hogy nem sokkal korábban érkezett a városba drogot árulni, majd később harmincezer eurót ajánlottak neki egy gyilkosságért. A megbízást telefonon kapta, az áldozatot így jelölték ki neki. Egy másik, szintén 14 éves elkövető Marseille-ben egy bárban próbált meg lelőni valakit. 

Elmondása szerint 15 ezer eurót kapott volna a feladat elvégzéséért, és az utasításokat a Signal alkalmazáson keresztül kapta.

A rendőrség szerint a bűnbandák egyre többször kiszervezik az erőszakos akciókat – számolt be róla a Le Figaro.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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