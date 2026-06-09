Európa észbe kapott: Brüsszel harcot indít a drogbandák ellen

EU leaders eye sanctions against drug gangs https://t.co/IiRIVZEN7r pic.twitter.com/ykXE3OEoUt — Euractiv (@Euractiv) June 9, 2026

A kokain nagy része tengeri úton jut el Európába, a kikötők kulcsszerepet játszanak a csempészetben.

A bűnözők a nagy kikötőkből egyre inkább a kisebbek felé fordulnak, ezért most ezekre kell nagyobb figyelmet fordítanunk

– mondta Brunner. Az EU szorosabb együttműködésre törekszik a partnerországokkal, különösen Latin-Amerikával, ahonnan az Európába érkező kokain jelentős része származik. Brunner szerint Európának régión kívüli partnerekre is szüksége van, köztük az Egyesült Államokra. Mint fogalmazott,

a kábítószer-kereskedelem globális üzlet, ezért a fellépésnek is globálisnak kell lennie.

A jelentés szerint tavaly mintegy 2,5 millió fiatal felnőtt fogyasztott kokaint, és a kontinensen a kábítószer-termelés is növekszik.

Brunner szerint a piac egyre szervezettebbé válik: a bűnözők titkosított csatornákat használnak a kommunikációra, nemzetközi logisztikai hálózatokat működtetnek, és jelentős pénzügyi forrásaik vannak.

A jövő heti csúcstalálkozón várhatóan szigorúbb fellépést sürgetnek majd mindkét fronton: csökkentenék az európai keresletet, és igyekeznének megzavarni a piacot ellátó nemzetközi bűnözői hálózatok működését.