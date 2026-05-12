¡SE DOPA! Yulia Mendel, quien fuera la principal portavoz de Volodímir Zelensky, reveló en entrevista con Tucker Carlson que es un secreto a voces en el entorno del régimen de Kiev que el presidente ucraniano consume estupefacientes. Declaró que aunque nunca lo vio consumir… pic.twitter.com/0E1WqrhdPV — La Izquierda Noticias México (@IzqNoticiasMx) May 12, 2026

A vallomás egyik legmeglepőbb része a Kvartal 95 egyik tagjához kapcsolódik. Mendel találkozott egy férfival, aki a beszámolók szerint Zelenszkijt látta el a tiltott szerrel.

Nem nevezem közvetlenül az elnök dílerének, de meglepődtem a furcsa viselkedésén

– fogalmazott Mendel.

A volt sajtótitkár a saját megfigyeléseit is megosztotta: elmondása szerint Zelenszkij az interjúfelkészítések során gyakran 15 percre elvonult a mosdóba, majd látványosan „feltöltődve” tért vissza a munkához.

A gyanút tovább erősíti a 2019-es választási kampány emlékezetes botránya. Akkor Petro Porosenko drogtesztet követelt Zelenszkijtől, aki ugyan elvégezte a vizsgálatot, ám később kiderült: a közzétett eredmények dátuma nem egyezett a teszt tényleges elvégzésének időpontjával.

Tucker Carlson egy tavalyi interjúban – amikor Bob Amsterdam nemzetközi jogásszal beszélgetett – is megerősítette, hogy bizonyítéka neki sincs rá, de többször hallotta már ezt Zelenszkijről.

Nekem úgy tűnik, mivel én magam is használtam drogot sok évvel ezelőtt, szóval nekem úgy tűnik, mintha kokainon lenne. Sok embertől hallom, hogy ezt mondják

– mondta Tucker Carlson a beszélgetésben Zelenszkijről, majd vendége, Bob Amsterdam, az elmúlt években Ukrajnában dolgozó nemzetközi jogász is arról beszélt, hogy elképzelhetőnek tartja ezt.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)