Tanács ZoltánTisza-kormányinformatika

Új vezetőket neveztek ki a digitális államigazgatásban

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Átalakítja a kormány a digitális fejlesztésekért felelős állami szervezetek vezetését. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a stratégiai jelentőségű társaságok élére új vezetőket nevezett ki.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 13:00
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Borítókép: Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter (Forrás: Facebook)

 


 

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Baranyai Gábor
idezojelekhegedűs zsolt

Megszakítottság

Baranyai Gábor avatarja

A szívhang meghallgattatása nem más, mint az emberi méltóság és az élethez való jog elismerése, annak tudatosítása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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