Csak két ülése van a legsportosabb Toyota Corollának

Forrás: Toyota

A belső térben a már említett, egyedi ülések mellett speciális színek és a vezető látómezejébe eső összes felület (műszerfal és A-oszlopok) csillogásmentes szövetborítása segítik a zavartalan koncentrációt. Az utas oldalán Morizo aláírása, a piros gombbal szerelt kézi váltó karja mellett sorszámozott plakett hirdeti, hogy nem átlagos autóban ülünk. Kétségtelenül több élményt ad a GRMN Corolla, mint a GR Corolla, viszont cserébe öt ember helyett csak ketten osztozhatnak benne: a tömegcsökkentés érdekében ugyanis a hátsó üléseket kiszerelték, a B-oszlopokat merevítő elemmel kötötték össze.

Forrás: Toyota

A Toyota GRMN Corolla egyedi kagylóüléseihez és aerodinamikai csomagjához egyaránt a japán Super Taikyu sorozat kísérleti géposztályában versenyző, hidrogénüzemű GR Corolla szolgált mintaként – sőt az üléseket a fejlesztés során beépítették a versenyautóba, és ott tökéletesítették annak motorsport-alkalmasságát, különös tekintettel az oldaltartásra, valamint az ülőlap pedálkezelést elősegítő kialakítására.

Forrás: Toyota

A GRMN Corolla előértékesítése ősztől indul Japánban, Észak-Amerikában és Ausztráliában – Európa továbbra sem kap a családi hot hatchből –, a tényleges forgalmazás 2027-ben veszi kezdetét. Az amerikai piacra szánt GR Corollát gyártását nemrég Japánból Nagy-Britanniába helyezte át a Toyota.