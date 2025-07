Úgy néz ki, mint a területi képviselő autója, de versenypályán van igazán elemében – Ford Focus ST Azura Edition teszt

A rettentően közvetlen, és emiatt ideges kormányzás megszokást kíván

Elődjével, a harmadik generációs Focus ST-vel ellentétben nincs gondja az első kerekeknek a hatalmas erő útra vitelével. A százas sprintet 5,7 másodperc alatt teljesíti az üresen 1430 kilós Ford (vagyis a Hyundai i30 N-t 0,2 másodperccel veri), de talán még többet elmond a 2,3 literes motor képességeiről, hogy negyedik fokozatban négy másodperc is elég ahhoz, hogy 50–100 km/h-ra gyorsítson. Ez a hihetetlen rugalmasság kicsit fura egy hot hatchben, a dízelesre kalibrált, anti-lag technológiával is felvértezett turbómotor a fordulatszám-tartomány alsó és középső tartományában van elemében, viszont cserébe 6000 fölé nem szeret és nem is érdemes forgatni, mert a maximális teljesítményét már 5500-nál leadja. Emiatt előzésekhez a legtöbb esetben vissza sem kell váltani a pontosan megvezetett, gyorsan kapcsolható, de mechanikai élményt nem adó kézi váltóval. Amúgy

vérpezsdítő, versenyautós hanggal kapcsolódnak össze a fogaskerekek a váltóban,

de a motor szívóhangja is karakteres, és a kétoldalt kivezetett kipufogó is agresszíven morog, még Normál üzemmódban is. Sportban és Trackben pedig gázelvételkor olyan géppuskaropogást hallat, amihez hasonlót ebben a kategóriában csak a Hyundaiban lehetett tapasztalni.

Izgalmasan morog a két kipufogó, Sport üzemmódban még durrog is gázelvételkor

Egy elnyújtott, sima burkolatú kanyarban számtalan opciót kínál a Focus ST a vezető szórakoztatására: az elektronikusan vezérelt lamellás önzáró differenciálmű úgy tartja az íven az orrát, mint amikor egy hajó kidobja a horgonyt, a gázelvétellel pedig a far enyhe kitöréseit lehet elindítani és szabályozni. Egy bizonyos pontig nemcsak így, hanem gázadással is lehet szűkíteni az íven, de a tapadáshatárt túllépve azért megjelenik az alulkormányzottság, talán egy kicsit nagyobb kerékdőléssel ezt is ki lehetett volna küszöbölni vagy későbbre tolni.