Két közös van bennük, a vezetési élmény és a sok lóerő – BMW M5, Ford Mustang Dark Horse, Hyundai Ioniq 5 N, Toyota GR Yaris, Volkswagen Golf GTI összehasonlító teszt

A Ford egyetlen céllal készítette el a Mustang Dark Horse-t, hogy mosolyt csaljon a benne ülők arcára, amit az amerikai ikon az összetéveszthetetlen kinézetével és hangjával, valamint nyers erejével könnyen el is ér, egy izomautónak erről is kell szólnia. Ezekhez képest az úttartás, a zajcsillapítás, a praktikum, a komfort, a minőségérzet és a fogyasztás (messze ő volt a legiszákosabb a teszten, 15 liter feletti átlagfogyasztással) másodlagos fontosságú volt a Ford mérnökeinek, persze a Mustang ára is kedvezőbb, mint egy európai sportautónak. Igaz, a harmincmillióval már közel sem olyan diszkont ajánlat a Dark Horse, mint amilyen az előző generáció (az első független hátsó futóműves) volt, de aki le tud mondani nyolc lóerőről, az adaptív MagneRide lengéscsillapítókról, a hátsó szárnyról és a plusz olajhűtőről, a GT változatot ötmillióval olcsóbban is hazaviheti.

Menet közben búg a diffi, sivít a váltó, zúgnak a kerekek és izgalmasan gurgulázik az 5,0 literes V8-as

Fotó: Stefler Balázs/Autó-Motor

Pechje volt a Fordnak az időjárással, mert az esőben messze őt lehetett a legkevésbé kiautózni, ugyanis bekapcsolt ESP-vel, új Michelin téli gumikkal is azonnal keresztbe akart állni minden kanyarban a gázpedál legkisebb pöccintésére. Azért így is élveztem az öblös V8-as karakteres hangját és egyenletes, jól kiszámítható teljesítményleadását, de kicsit olyan volt a Mustanggal nedves aszfalton menni, mint amikor bőrtalpú utcai cipővel lépünk fel egy korcsolyapályára. Szerencsére később szárazon is alkalmam volt vezetni, amikor már kiderült, hogy

a súlyelosztás és a balansz európai sportautó-mércével is rendben van,

hogy a kormányzás áttételezése és súlyozása is jól eltalált, és, hogy az elöl hat, hátul négydugattyús Brembo fékeknek gyerekjáték az 1,9 tonna lassítása.

A remek kézi váltóhoz és a kuplunghoz erő kell, a kézifék a látszat ellenére elektromos

Fotó: Stefler Balázs/Autó-Motor

Persze nem fekszi olyan jól az utat, mint a BMW, még az adaptív futóművel is kissé bizonytalan az úttartása, erős fékezéskor pedig kóvályogni kezd, ami óvatosságra inti a sofőrt. Száraz időben, ha megálljuk, hogy csak 70-80 százalékot autózunk ki belőle, remek élmény a vezetése, de ennél többet nem érdemes kérni tőle, ha valaki nem profi versenyző. És még egy apróság, amit muszáj elárulnom: olyan őserő tombol a Coyote fantázianevű ötliteres V8-asban, hogy Parádtól Mátraszentistvánig, a szerpentinen fölfelé végig ötösben hagytam az alkart igénybe vevő, de pontos és valódi mechanikus kapcsolási érzetet adó hatfokozatú Tremec váltót, és a motor erőlködés, remegés nélkül bírta a terhelést.

Hyundai Ioniq 5 N

A 650 lóerős koreai azon kevés villanyautók egyike, amelynél a vezetési élménnyel a benzinvérűeket szólítják meg

Fotó: Ladóczki Balázs

Azon kívül, hogy nagyjából ugyanannyiba kerülnek, kevés közös van a Mustangban és a teszt egyetlen villanyautójában. A koreai autónak már a karosszériája is különleges, hiszen messziről nézve olyan, mint egy hagyományos ferdehátú kompakté (némi retró hatással, sok részlete ugyanis a 80-as évek Lancia Deltáját idézi), de ha közelebb érünk, rájövünk, hogy mintha tíz százalékkal nagyobb lenne a kelleténél. Cserébe ebben van a legtöbb hely az összehasonlítás tagjai közül, és csak ebben sík a padló, de ebben is kell a legmagasabban ülni a vezetőülésben, ami a padlóba rejtett 84 kWh-s akkumulátorcsomag következménye. A természetellenes vezetési pozíció a teszten több zsűritagban is rossz emlékeket hagyott, de nekem pár perc alatt megszokható volt, pláne, hogy maga az ülés a Golféval holtversenyben a legjobb oldaltartást adja.