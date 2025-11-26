Kövér László: Magyar Péter is csak korunk válságának salakanyaga

– Nagyon helyes törekvés, hogy a kormánypártok hangsúlyosan jelen vannak a digitális térben is, ugyanakkor megtisztelve érzem magam, hogy azt a privilégiumot kaptam a bajtársaimtól, hogy nekem ebben nem kell részt vennem – mondta nyíregyházi országjáró fórumán Kövér László a Szonnak.

Az online világban is fel kell vennünk a kesztyűt, annál is inkább, mert ennek a jelenségnek az egyik veszélye éppen az, hogy rombolásra sokkal inkább alkalmas, mint építkezésre

– fogalmazott az Országgyűlés elnöke. – A digitális platformokon a másik embert, egy másik közösséget, a politikai ellenfelet kritizálni, gyalázni, minden alap nélkül rágalmazni roppant egyszerű, ezzel szemben védekezni sokkal nehezebb, ha egyáltalán lehetséges. A digitális polgári körökkel mi

megpróbáljuk a normális polgári tónust, a párbeszédet, az érvelést, a közös gondolkodást átvinni ebbe a közegbe.

Miként hajdanában a polgári körökben tettük offline, most megpróbáljuk itt is az értelmes társadalmi diskurzust visszahozni. Annyi előnyt azért mutat a netes világ, hogy sokkal több embert tudunk egyszerre elérni, mint akár a legtágabb körben folytatott személyes beszélgetésekkel – fejtette ki Kövér László. Úgy látja, Magyar Péter is csak korunk civilizációs válságának salakanyaga, világjelenségről beszélhetünk, mert Magyar Péterhez hasonlóan sokan Nyugaton is álhírekkel, gyűlöletkeltéssel próbálják felkorbácsolni, manipulálni a közhangulatot a politikai ellenfelekkel szemben. Ha átnézünk a tengerentúlra, világosan látszik, mivel küzd Trump elnök az első ciklusa óta. Ugyanez a helyzet Európában is: a politikai térben zajló folyamatok legfeljebb annyiban különböznek a magyarországitól, hogy a hazai ellenzék, a Tisza Párt és vezetője még az ottani szereplőknél is színvonaltalanabb.

Magyar Péterről még a saját potenciális választóinak egy jelentős része sincs jó véleménnyel

– mutatott rá a házelnök, hozzáfűzve, egyetlen vonzereje azok számára, akiknek – úgy tűnik – a saját gyerekeik és unokáik jövője sem számít, hogy benne látják az esélyt: brüsszeli támogatással leválthatja a kormányt. Ez azonban nem fog neki sikerülni. Magyarország a választások után is magyar ország marad, nem pedig a Magyar-féle bábok révén idegen érdekeknek alávetett gyarmat.