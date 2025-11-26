Orbán ViktorTisza PártmegszorítócsomagTisza-adóminiszterelnökmegszorításokMagyar Péter

Minden, amit tudni kell a tiszás baloldali megszorítócsomagról️

Ebben a megszorítócsomagban ott van minden, amiért a liberális közgazdászok és a brüsszeli bürokraták lelkesedni szoktak – írta Orbán Viktor, miután nyilvánosságra került a Tisza Párt 1300 milliárd forintos megszorítócsomagja. A miniszterelnök szerint Magyar Péterék terve drasztikus adóemeléseket, a családi kedvezmények megvágását, a vállalkozások megsarcolását és a szociális rendszerek privatizációját hozná, ami súlyos terhet rakna a magyar emberekre.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 8:03
Ebben a megszorítócsomagban ott van minden, amiért a liberális közgazdászok, a brüsszeli bürokraták és a baloldali szakértők lelkesedni szoktak. 1300 milliárd forintos sarc az emberek nyakába – írta a Tisza-csomagról a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Mint beszámoltunk róla, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került, eszerint brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt. A dokumentum névleg a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, ami a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy a Tisza Pártban

  • progresszív, 22-33 százalékos szja-emelést vezetnének be, amivel már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana a személyi jövedelemadója,
  • egy átlagos magyar családnak harminc százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményeit,
  • jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit, a kisvállalkozásoknak 13,5 százalékra, a középvállalkozásoknak 18 százalékra emelnék a társasági adóját,
  • 32 százalékos áfát vetnének ki az 1600 köbcenti feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre,
  • húsz százalékos  özvegyi nyugdíjadót vezetnének be,
  • bevezetnék az eb- és macskaadót, és négyszázalékos  különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire (kutya- és macskatáp, macskaalom és így tovább),
  • privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállalók csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetnének, mint a mostani rendszerben.

Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék vele Magyarországot!

– hangsúlyozta a kormányfő.

 

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán, a Tisza Párt vezetői (Fotó: MTI)

 

