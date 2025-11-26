Minden, amit tudni kell a tiszás baloldali megszorítócsomagról️

Ebben a megszorítócsomagban ott van minden, amiért a liberális közgazdászok, a brüsszeli bürokraták és a baloldali szakértők lelkesedni szoktak. 1300 milliárd forintos sarc az emberek nyakába – írta a Tisza-csomagról a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Mint beszámoltunk róla, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került, eszerint brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt. A dokumentum névleg a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, ami a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy a Tisza Pártban

progresszív, 22-33 százalékos szja-emelést vezetnének be, amivel már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana a személyi jövedelemadója,

egy átlagos magyar családnak harminc százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményeit,

jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit, a kisvállalkozásoknak 13,5 százalékra, a középvállalkozásoknak 18 százalékra emelnék a társasági adóját,

32 százalékos áfát vetnének ki az 1600 köbcenti feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre,

húsz százalékos özvegyi nyugdíjadót vezetnének be,

bevezetnék az eb- és macskaadót, és négyszázalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire (kutya- és macskatáp, macskaalom és így tovább),

privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállalók csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetnének, mint a mostani rendszerben.

Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék vele Magyarországot!

– hangsúlyozta a kormányfő.