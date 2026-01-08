Itt az újabb hóveszély, kiadták a riasztást

A Balaton–Budapest tengely mentén fekvő járásokra és Bodrogköz egyes járásaira másodfokú azaz narancs riasztást adott ki a HungaroMet. Az érintett járásokban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. A meteorológiai szolgálat Baranya, Somogy, Tolna, Bács-Kiskun, Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére csütörtök éjfélig másodfokú figyelmeztetést adott ki hófúvás veszélye miatt.

Fotó: MTI/Varga György

Gyenge hófúvás miatt elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben Győr-Moson-Sopron, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád vármegyében, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai előrejelzés szerint csütörtökön az élénk légmozgás hatására nagyobb területen alakulhat ki gyenge hófúvás.

Kiemelten a délelőtti, délutáni időszakban a Dunántúl keleti felében, a középső országrészben, illetve északkeleten időnként akár óránkénti 50-60 kilométeres széllökések is kísérhetik az északnyugati szelet, erősebb hófúvást okozva.

Naplemenetével várhatóan mindenütt mérséklődik a légmozgás, fokozatosan megszűnik a hófúvás. A Dunántúli-középhegységben, a Budai-hegységben, illetve a Mecsekben délutánig erős hófúvásra is számítani kell, majd estétől ott is mérséklődik a légmozgás.

Péntekre virradóan az ország keleti felén, nagy területen várható mínusz 15 Celsius-fok körüli, illetve az alatti minimum hőmérséklet, kiemelten az ország középső észak–déli sávjában mínusz 20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak. Extrém hidegre vonatkozó másodfokú figyelmeztetés legutóbb csaknem öt éve, 2021. február 11-én lett kiadva. A hőmérséklet gyorsan zuhan éjszaka, ugyanis ekkorra leáll a szél, és nagyobb területen is kiderül az ég a vastag hófelszín fölött.

Az előrejelzés szerint a Dunántúl északnyugati részén lehet kevésbé hideg, zord az éjjel, a térséget ugyanis már eléri a következő légörvényhez kapcsolódó front felhőzete, ami gátolja a kisugárzást. A bejegyzéshez készített infografika szerint Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád vármegyében van másodfokú (narancs) figyelmeztetés hideg miatt, ezekben a vármegyékben mínusz 20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van kiadva péntekre Somogy, Tolna, Baranya, Veszprém, Komárom-Esztergom, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyében, itt a hőmérséklet mínusz 15 fok alá csökkenhet pénteken.