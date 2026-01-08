hófúvásidőjáráshavazás

Jön az extrém hideg, az utakon hófúvás nehezíti az életünket

Az ország nagyobb részén a látási viszonyok jók, az útra kelőknek sónedves, latyakos utakra kell számítani, ami lassítja a közlekedést. Az M4 egyes részein még havas viszonyokra kell felkészülni a sofőröknek. Az ország teljes területén élénk lesz a szél, hófúvásokra számítani kell csütörtökön.

Forrás: HungaroMet, Útinform, Magyar Közút2026. 01. 08. 6:45
havazás
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A keleti országhatár felé haladó csapadékzóna továbbra is hószállingózást okoz Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben, főként Gyomaendrőd, Berettyóújfalu, Nyíregyháza, Nyírbátor, Kisvárda, Vásárosnamény és Mátészalka környékén, ahol ez már havazásba fordult át. Az ország többi részén borult, felhős, de csapadékmentes az időjárás. Körmendnél ködfoltok nehezítik a közlekedést – tájékoztat az Útinform és a Magyar Közút.

20260107 Budapest Havazás utáni Budapest, kertváros, belváros, dugó képek Fotó: Gábor Zoltán (GZ) MW Bulvár
Fotó: MW

A gyorsforgalmi utak szinte mindenütt sónedvesek, de az M70-es autópályán, továbbá az M7-es autópályán az országhatár és Nagykanizsa között továbbra is latyakos a burkolat, 

míg az M4-es autópályán Berettyóújfalu térségében havas burkolatot jeleztek.

 A főutak burkolata a havazással érintett területeken, illetve Csorna, Tapolca, Szántód és Tamási és Kaposvár közelében latyakosak vagy hókásásak, de Gyomaendrőd és Mátészalka térségében havas útszakaszok is előfordulnak, ezen kívül többnyire sónedves az utak burkolata.

A látási viszonyok általában jók, de a havazással érintett területeken rövidülhet a belátható útszakaszok hossza, ezen felül Baja, Gyomaendrőd, Mátészalka, illetve a köd miatt Körmend közelében 100-300 méter körüli látótávolság.

Országszerte a reggeli órákban gyenge a légmozgás, viszont Tapolca, Székesfehérvár, Kápolnásnyék, Tatabánya és Babarc közelében élénk (30-39 kilóméter/óra) északnyugati szél fúj. A hőmérséklet -13 és -3 °C fok között változik. A legalacsonyabb hőmérsékletet Balassagyarmat térségében mérték.


Havazás csak Észak-Keleten, a szél hófúvást okoz

Csütörtök délelőtt északkeletre távozik a havazás zónája. Reggelig, délelőttig északkeleten még 2-5 cm porhó hullhat. A reggeli, kora délelőtti órákban az Észak-Dunántúlon és északkeleten tovább élénkül, megerősödik a szél, amely már helyenként alacsony szintű hóátfúvást okozhat. Délelőttől a napos időben a Dunántúl keleti felében, illetve a középső országrészben gyakran élénk (30-40 kilométer/óra) északnyugati szél valószínű, amelyet 

késő délelőttől délutánig időnkénti jelleggel akár 50-60 kilométer/órás széllökés is kísérhet, adott időszakban magasabb hófúvást okozva. 

A katasztrófavédelem felhívta rá a figyelmet, hogy a szél a friss hóból akár nagyobb torlaszokat is építhet, az ország egyes részein érdemes erre figyelni. 

Naplemenetével ismételten mindenütt mérséklődik a légmozgás késő estig gyenge hóátfúvás valószínű.

A Dunántúli-középhegységben, Budai hegységben, Mecsekben reggeltől délutánig gyakrabban alakulhat ki magasabb hófúvás majd estig ott is inkább már csak alacsonyszintű hóátfúvás várható.


Extrém hideg érte el az országot

A Dunántúl nyugati területein csütörtök reggelre -15 fok körüli vagy akár alatti hőmérsékletek előfordulhatnak. A következő éjszaka jóval nagyobb területen fordulhatnak elő -15 fok vagy alatti minimumok.

Nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, és a nap második felében már többnyire erősen felhős vagy borult időre van kilátás. Nyugat felől egyre többfelé várható csapadék: északon, északkeleten havazás várható, dél, délnyugat felé haladva nő a vegyes halmazállapotú csapadék esélye, 

délnyugaton tartósabb ónos eső sem zárható ki.

 A HungaroMet tájékoztatása szerint a déli, délkeleti szél keletire északkeletire fordul, és többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet -10 és +1 fok között valószínű, délnyugatról északkelet felé haladva lesz egyre hidegebb.

Borítókép: havazás (Fotó: MTI)


 

add-square A tél legkeményebb időszaka jön

Európa-szerte káoszt és közlekedési fennakadást okoz a hó

A tél legkeményebb időszaka jön 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektóth krisztina

Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

Csépányi Balázs avatarja

Ismert művész szállt be a kampányba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu