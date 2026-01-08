Jön az extrém hideg, az utakon hófúvás nehezíti az életünket

A keleti országhatár felé haladó csapadékzóna továbbra is hószállingózást okoz Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben, főként Gyomaendrőd, Berettyóújfalu, Nyíregyháza, Nyírbátor, Kisvárda, Vásárosnamény és Mátészalka környékén, ahol ez már havazásba fordult át. Az ország többi részén borult, felhős, de csapadékmentes az időjárás. Körmendnél ködfoltok nehezítik a közlekedést – tájékoztat az Útinform és a Magyar Közút.

Fotó: MW

A gyorsforgalmi utak szinte mindenütt sónedvesek, de az M70-es autópályán, továbbá az M7-es autópályán az országhatár és Nagykanizsa között továbbra is latyakos a burkolat,

míg az M4-es autópályán Berettyóújfalu térségében havas burkolatot jeleztek.

A főutak burkolata a havazással érintett területeken, illetve Csorna, Tapolca, Szántód és Tamási és Kaposvár közelében latyakosak vagy hókásásak, de Gyomaendrőd és Mátészalka térségében havas útszakaszok is előfordulnak, ezen kívül többnyire sónedves az utak burkolata.

A látási viszonyok általában jók, de a havazással érintett területeken rövidülhet a belátható útszakaszok hossza, ezen felül Baja, Gyomaendrőd, Mátészalka, illetve a köd miatt Körmend közelében 100-300 méter körüli látótávolság.

Országszerte a reggeli órákban gyenge a légmozgás, viszont Tapolca, Székesfehérvár, Kápolnásnyék, Tatabánya és Babarc közelében élénk (30-39 kilóméter/óra) északnyugati szél fúj. A hőmérséklet -13 és -3 °C fok között változik. A legalacsonyabb hőmérsékletet Balassagyarmat térségében mérték.



Havazás csak Észak-Keleten, a szél hófúvást okoz

Csütörtök délelőtt északkeletre távozik a havazás zónája. Reggelig, délelőttig északkeleten még 2-5 cm porhó hullhat. A reggeli, kora délelőtti órákban az Észak-Dunántúlon és északkeleten tovább élénkül, megerősödik a szél, amely már helyenként alacsony szintű hóátfúvást okozhat. Délelőttől a napos időben a Dunántúl keleti felében, illetve a középső országrészben gyakran élénk (30-40 kilométer/óra) északnyugati szél valószínű, amelyet

késő délelőttől délutánig időnkénti jelleggel akár 50-60 kilométer/órás széllökés is kísérhet, adott időszakban magasabb hófúvást okozva.

A katasztrófavédelem felhívta rá a figyelmet, hogy a szél a friss hóból akár nagyobb torlaszokat is építhet, az ország egyes részein érdemes erre figyelni.