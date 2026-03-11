Medián Közvélemény-és Piackutató IntézetUkrajnasajtóZelenszkijegyüttműködésMagyar Péter

Így működik együtt Ukrajna Magyar Péterrel és az őt segítő körrel

Az Ellenpont friss elemzése szerint több jel is arra utal, hogy az ukrán médiában aktívan terjesztették azokat a magyar közvélemény-kutatási adatokat, amelyek a Tisza Párt jelentős előnyét mutatták. A cikk szerint ez felveti az ukrán sajtó és a magyar ellenzéki szereplők közötti politikai és kommunikációs együttműködés lehetőségét. Ez is jól mutatja, hogy a kétarcú Magyar Péter valójában Zelenszkij szövetségese.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 03. 11. 9:43
Magyar Péter a Tisza Párt elnöke Fotó: Artur Widak Forrás: NurPhoto/AFP
Hann Endre Magyar Péter, Magyar pedig Zelenszkij szövetségese. A Medián kutatóintézet januárban és februárban is jelentős előnyt mért a Tisza Párt számára. A publikált adatok azonban később vitát váltottak ki, miután politikai elemzők szerint a nyilvánosságra hozott számok nem tükrözték a belső mérési adatokat, írja az Ellenpont.

Hann Endre
Hann Endre (Forrás: YouTube/ATV)

Később kiderült, hogy a Hann Endréhez köthető közvélemény-kutató cég nem a valós pártpreferenciákat közölte. 

Deák Dániel politikai elemző nyilvánosságra hozott egy olyan belső felmérést, amely szerint a Fidesz és a Tisza Párt támogatottsága valójában döntetlen körül alakulhatott. Az elemző szerint ez azt jelenti, hogy a nyilvánosságra hozott eredmények nem tükrözik a valós politikai erőviszonyokat.

Ünnepelt az ukrán sajtó

A vitatott kutatás ugyanakkor gyorsan megjelent több ukrán hírportálon is. Ukrajna egyik legismertebb hírügynöksége, az UNIAN például kiemelt cikkben számolt be arról, hogy egy felmérés szerint a Tisza Párt jelentősen megelőzi a Fideszt.

Forrás: Képernyőkép

A beszámolók szerint az ukrán médiumok a kutatást olyan politikai keretbe helyezték, amely szerint egy esetleges magyarországi kormányváltás kedvező lehetne Kijevnek. 

Több cikk azt hangsúlyozta, hogy egy új magyar kormány támogathatná Ukrajna európai integrációját, illetve nem akadályozná a további uniós pénzügyi támogatásokat.

Hasonló hangvételben számolt be a kutatásról több más ukrán portál is, amelyek szintén a Tisza Párt erősödéséről írtak a magyarországi politikai folyamatok kapcsán.

Közös kapcsolatokra utaló jelek

Az elemzés szerint a jelenség egy szélesebb kommunikációs mintázatba illeszkedik, amelyben az ukrán médiában rendszeresen jelennek meg a magyar ellenzéket támogató tartalmak. Gyakorlatilag szó szerint felmondta Magyar Péterék propagandaüzeneteit a The Public, amely szintén „tájékoztatta” az olvasóit Hann Endréék méréséről. 

Az elmúlt időszakban a Tiszát és Magyar Pétert segítő Hann Endre régi háttérember a baloldalon: a 2010-es kormányváltás előtt dolgozott Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon mellett is.

Bár igyekszik független közvélemény-kutatóként beállítani magát és cégét, többször kiderült, hogy a baloldal tanácsadója.

Egyes beszámolók szerint külföldi sajtóértesülések arra is utaltak, hogy az ellenzéki szereplők és ukrán politikai körök között egyeztetések zajlanak különböző politikai és kommunikációs kérdésekről.

A Medián vezetője, Hann Endre korábban többször nyilvánosan kiállt Ukrajna támogatása mellett. 

A háború kezdete óta közösségi médiás felületein is kifejezte szolidaritását az országgal, és több alkalommal részt vett az orosz agresszió elleni demonstrációkon.

Forrás: Facebook/Hann Endre

Régi politikai kapcsolatok

Hann Endre neve a magyar belpolitikában régóta ismert. A Medián korábban több baloldali kormány idején is végzett kutatásokat és tanácsadói munkát, és a politológus több alkalommal is megszólalt ellenzéki politikai kérdésekben.

Az elemzés szerint a magyar belpolitikai folyamatok és az ukrán médiában megjelenő narratívák között összefüggések figyelhetők meg.

A Medián-vezér 2022 októberében baloldali társaival, Gábor György filozófussal, Bojár Iván András művészettörténéssel és Hetényi Zsuzsa irodalomtörténésszel tüntetett az Andrássy úton, az Orosz Kulturális Központ előtt. A megjelentek ukrán és uniós zászlókat lengettek az orosz agresszió ellen. 

Forrás: Facebook/Hann Endre

Nem a mostani volt az első alkalom, amikor a Hann Endre által vezetett Medián tudatosan megtévesztő pártpreferencia-méréseket publikált. 2013-ban a cég 22 százalékos támogatottságot hozott ki a pár hónappal korábban pártot alapító Bajnainak. A legutóbbi parlamenti választás előtt pedig a baloldali összefogást segítve jelentősen alulmérte a Fideszt.

Borítókép: Magyar Péter a Tisza Párt elnöke (Fotó: NurPhoto/AFP/Artur Widak)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

