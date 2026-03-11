Így működik együtt Ukrajna Magyar Péterrel és az őt segítő körrel

A beszámolók szerint az ukrán médiumok a kutatást olyan politikai keretbe helyezték, amely szerint egy esetleges magyarországi kormányváltás kedvező lehetne Kijevnek.

Több cikk azt hangsúlyozta, hogy egy új magyar kormány támogathatná Ukrajna európai integrációját, illetve nem akadályozná a további uniós pénzügyi támogatásokat.

Hasonló hangvételben számolt be a kutatásról több más ukrán portál is, amelyek szintén a Tisza Párt erősödéséről írtak a magyarországi politikai folyamatok kapcsán.

Közös kapcsolatokra utaló jelek

Az elemzés szerint a jelenség egy szélesebb kommunikációs mintázatba illeszkedik, amelyben az ukrán médiában rendszeresen jelennek meg a magyar ellenzéket támogató tartalmak. Gyakorlatilag szó szerint felmondta Magyar Péterék propagandaüzeneteit a The Public, amely szintén „tájékoztatta” az olvasóit Hann Endréék méréséről.

Az elmúlt időszakban a Tiszát és Magyar Pétert segítő Hann Endre régi háttérember a baloldalon: a 2010-es kormányváltás előtt dolgozott Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon mellett is.

Bár igyekszik független közvélemény-kutatóként beállítani magát és cégét, többször kiderült, hogy a baloldal tanácsadója.

Egyes beszámolók szerint külföldi sajtóértesülések arra is utaltak, hogy az ellenzéki szereplők és ukrán politikai körök között egyeztetések zajlanak különböző politikai és kommunikációs kérdésekről.

A Medián vezetője, Hann Endre korábban többször nyilvánosan kiállt Ukrajna támogatása mellett.

A háború kezdete óta közösségi médiás felületein is kifejezte szolidaritását az országgal, és több alkalommal részt vett az orosz agresszió elleni demonstrációkon.