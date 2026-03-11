lengyelországforinthéjja csabatojáshazai

Kiderült, hogy mennyibe kerül a tojás idén húsvétkor

Az elemzők szerint a tojáspiacon az idei évben valószínűleg nem kell drasztikus áremelkedéstől tartanunk. A hazai tojástermelők felkészülten várják a szezonális rohamot, és a tavalyi évhez hasonlóan stabil kínálatra számíthatunk. A háttérben azonban komoly nemzetközi átrendeződés zajlik, ezért a külső kockázati tényezők nem hagyhatók figyelmen kívül.

Schweickhardt Gyula
2026. 03. 11. 10:22
Illusztráció Fotó: Havran Zoltán
A húsvéti időszak a tojástermelők és -kereskedők számára az év legfontosabb időszaka. Az Agroinform.hu legfrissebb elemzése szerint idén a vásárlóknak nem kell mélyen a zsebükbe nyúlniuk, az árak stabilak maradnak. A ketreces tartásból származó, M-es méretű tojás darabonkénti ára 90-95 forint körül, míg a mélyalmosé 100-110 forint körül alakulhat. Ez gyakorlatilag megegyezik a tavalyi árszinttel.

Ha nem vezet váratlan emelkedéshez a termelés áthelyeződése, idén stabil tojásárakkal számolhatunk. / Fotó: Vémi Zoltán
Nyomás alatt a tojástermelők, de állják a sarat

Héjja Csaba, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának stratégiai elemzője szerint a tojáspiac az egyik legstabilabb szegmense a hazai állattenyésztésnek. Bár a madárinfluenza időről időre komoly kihívás elé állítja a gazdákat, az ágazat jövedelmezősége kedvezően alakult. A szakértő szerint a bérek és az energiaárak emelkedése ugyan nyomást gyakorol a termelőkre, de ezt a takarmányárak stagnálása ellensúlyozni tudja.

A munkabérek és az energiaárak emelkedése most ugyan nyomást gyakorol a szektorra, de a takarmányárak stagnálása vagy enyhe csökkenése ellensúlyozni tudja ezeket a hatásokat. Ezért – bár a jelenlegi 85-100 forint közötti árszint az ünnepek előtt szokásos módon öt-tíz forinttal feljebb kúszhat –, az idei húsvéti szezonban a tavalyihoz hasonló árakkal találkozhatunk.

– mondta az elemző.

Az elemző hozzátette, hogy a közel-keleti fegyveres konfliktusok miatt a devizaárfolyamok és a szállítási költségek hirtelen megugrása még okozhat meglepetéseket, de alapvetően kiegyensúlyozott piacra lehet számítani.

 

Hazai és import

A hazai tojástermelők a kereslet mintegy háromnegyedét tudják idén is ellátni. A fennmaradó részt a kereskedelem – a korábbi évekhez hasonlóan – importból pótolja, jellemzően a régiós piacokról.

Érdekes folyamat zajlik a háttérben: az európai tojástermelés súlypontja egyre inkább Kelet-Közép-Európa felé tolódik. Miközben a hagyományos nagytermelőnek számító Németországban az elmúlt évtizedben több mint 35 százalékkal csökkent a termelés, addig Lengyelország valóságos tojásnagyhatalommá nőtte ki magát. A lengyelek 2015 és 2025 között hatvanszázalékos bővülést produkáltak, és mára a kontinens egyik legfontosabb exportőrévé váltak.

Magyarország ebben a versenyben stabil pozíciót foglal el. A hazai, 8-8,5 milliós tojótyúkállomány évente mintegy 2,4-2,5 milliárd darab tojást termel, ami kiegyensúlyozott teljesítményt jelent. A piac az elmúlt években jelentősen letisztult: a hazai állomány több mint kilencven százaléka már a professzionális, ötezer fősnél nagyobb gazdaságokban koncentrálódik, ami garantálja a folyamatos és megbízható minőséget.

 

