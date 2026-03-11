A baden-württembergi tartományi választást szoros küzdelemben végül a zöldek nyerték meg: 30,2 százalékot szereztek, míg a konzervatív CDU 29,7 százalékkal végzett a második helyen. Bár a két párt azonos számú mandátumot szerzett, a minimális különbség miatt a zöldek kerültek kedvezőbb helyzetbe a kormányalakításnál. A választás egyik legnagyobb nyertese ugyanakkor az AfD lett.
Történelmi sikert ért el az AfD
Komoly erősödést ért el az AfD a baden-württembergi tartományi választáson: a jobboldali párt csaknem megduplázta támogatottságát, miközben a hagyományos baloldali és liberális erők jelentősen gyengültek.
A jobboldali párt 18,8 százalékos eredményt ért el, amivel megduplázta korábbi támogatottságát, és a harmadik helyre lépett elő a tartományban.
Ezzel párhuzamosan a hagyományos baloldali és liberális erők jelentősen meggyengültek. Az SPD csak szűken jutott be a tartományi parlamentbe, míg a liberális FDP váratlanul kiesett – számolt be a Körkép.
Az AfD vezetése sikernek nevezte az eredményt. A párt társelnökei, Alice Weidel és Tino Chrupalla a választás estéjén elégedettségüknek adtak hangot, Chrupalla pedig óriási sikernek nevezte a szereplést – írja a Welt.
A választás után már a kormányalakítás kérdése került előtérbe. Jens Spahn, a CDU politikusa felvetette, hogy a miniszterelnöki ciklust meg lehetne osztani a pártok között, ezt azonban a zöldek elutasították. Cem Özdemir szerint a minimális különbség ellenére is a győztes pártot illeti a kormányalakítás joga.
Az idei évben még négy tartományi választás következik Németországban, amelyek jelentősen befolyásolhatják a politikai erőviszonyokat.
