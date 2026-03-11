Történelmi sikert ért el az AfD

A jobboldali párt 18,8 százalékos eredményt ért el, amivel megduplázta korábbi támogatottságát, és a harmadik helyre lépett elő a tartományban.

Ezzel párhuzamosan a hagyományos baloldali és liberális erők jelentősen meggyengültek. Az SPD csak szűken jutott be a tartományi parlamentbe, míg a liberális FDP váratlanul kiesett – számolt be a Körkép.

Az AfD vezetése sikernek nevezte az eredményt. A párt társelnökei, Alice Weidel és Tino Chrupalla a választás estéjén elégedettségüknek adtak hangot, Chrupalla pedig óriási sikernek nevezte a szereplést – írja a Welt.

Eines der besten Ergebnisse für die AfD in Westdeutschland – und dennoch unter den Erwartungen: Dafür wird auch Frontmann Frohnmaier verantwortlich gemacht. Selbst in der Führungsspitze der Partei werden ihm Versäumnisse zur Last gelegt. Analyse @welt https://t.co/TmdbQvJU69 — Frederik Schindler (@FreSchindler) March 8, 2026

A választás után már a kormányalakítás kérdése került előtérbe. Jens Spahn, a CDU politikusa felvetette, hogy a miniszterelnöki ciklust meg lehetne osztani a pártok között, ezt azonban a zöldek elutasították. Cem Özdemir szerint a minimális különbség ellenére is a győztes pártot illeti a kormányalakítás joga.