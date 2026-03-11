autós hírlerobbant autómegbízhatósági vizsgálathibaelhárításADAC

Lesújtott a bonyolult autók átka: egyre több az útszéli lerobbanás

Rengeteg dolguk akad a sárga angyaloknak. Íme, a fő hibaokok, és a hibrid- vagy villanyhajtások rákfenéi.

2026. 03. 11. 12:53
Fotó: ADAC
Közzétette legújabb jelentését Európa egyik mérvadó közlekedési szervezete, az ADAC (német autóklub), melyben azt elemezték, hány alkalommal és milyen okból kellett 2025-ben kiszállnia Németországban a segélyszolgálatnak. Nos, az összesített szám 3,691 millió, vagyis tavaly 60 ezerrel (+1,6 százalék) több bevetése volt a sárga angyaloknak, mint 2024-ben. Ami a hibákat illeti, 45,4 százalékkal az akkumulátorok okozták a legtöbb autó indíthatatlanságát, miközben a nagyfeszültségű rendszerek (befecskendezés, gyújtás, szenzorok) és a motorvezérlés zűrjeinek összesen 21,8 százalékos gyakorisága is elgondolkodtató. További 10,4 százaléknál egyéb villamos részegység (generátor, önindító, fedélzeti elektronika, fényszóró stb.) romlott el.

Bár egyre rikább a pótkerék, a gumiproblémák csak 8,9 százalékot tettek ki tavaly
Fotó: ADAC

Külön kitértek arra is, hogy a növekvő méretű és korosodó elektromosautó-állomány új kihívásokat tartogat: tavaly már több mint 50 ezer lerobbanásnál (+15 százalék) kellett segítséget nyújtani a vezetőiknek, melyeknél az esetek zömében a sokak által nem ismert 12 voltos akkumulátor merült le - nem csak a hideg téli hónapokban. Még több, közel 60 ezer esetben (+13 százalék) kellett a sárga angyaloknak plug-in hibrid személygépkocsikba életet lehelniük, esetükben sajnos nem részletezte a német autóklub a fő problémákat. Érdekes kontrasztot jegyez fel az egyre komplexebb autótechnikához képest az ADAC kerékpáros segélyszolgálata: a bringások 72 százaléka triviális ok, defekt miatt kért segítséget.

Pannenhilfe Shooting, Westpark, Muenchen. 07.08.2025 ADAC/Martin Hangen
Egy mezei kerékpár is lerobbanhat, leginkább defekt miatt. Kevés gond akad az e-bike-okkal
 Fotó: ADAC

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

