Christian Veber a kapcsolódó videósorozata harmadik részében Ukrajna aranyáról s annak méreteiről beszél. A sorozat egy ezt megelőző részében például az osztrák Neos kormánypárt túlzottan ukránbarát hozzáállását kritizálta az aranykonvoj ügyében az újságíró, írta a Tűzfalcsoport.
Az osztrák újságíró lerántja a leplet az ukrán aranykonvojról
Christian Veber oknyomozó újságíró szerint diszkrét korrupciós és visszacsorgatási üzletek folyhatnak a háttérben.
Elmondása szerint a magyar kormány tájékoztatása szerint egyedül Magyarországon keresztül Ausztriából másfél milliárdot szállítottak Ukrajnába, euróban, dollárban és aranyrudakban, csak az év első két hónapjában .
Hogy ezt arányosan lássuk, az osztrák Nemzeti Bank, amely a legtöbb devizát tartja Ausztriában, ötmillió eurónyi pénzt tart valódi bankjegyekben külföldi valutákban. „És egy ukrajnai magánbanknak szüksége van két hónap alatt másfél milliárdra? Hasonlítsuk össze az arányokat” – hangsúlyozza az újságíró, és hozzájön még ehhez az is szerinte, hogy egy ukrajnai újságírónő most publikált egy interjút egy ukrajnai szállítócég munkatársával, aki azt mondja, hogy 2022 óta minden hónapban milliárdokat szállítanak Ukrajnába.
Ukrán aranykonvoj: csak a jéghegy csúcsa?
Az újságíró szerint ez most csak a jéghegy csúcsa, Romániában is most derült ki, hogy minden hónapban teherautók mennek Ukrajnába, és milliárdokat szállítanak.
Mit csinálnak az összes pénzzel?
– teszi fel a kérdést az osztrák újságíró.
Mint a Tűzfalcsoport írja az osztrák médiamunkatársra hivatkozva, normális üzletekhez nem kell ilyen mennyiség, hacsak nem diszkrét korrupciós és visszacsorgatási üzletek folynak, ami aztán megmagyarázná, miért olyan fanatikusak a politikusaink mind Ukrajnával szemben – zárja a gondolatait Christian Veber.
Borítókép: A lefoglalt valuta és arany (Forrás: Facebook)
