világháborúIránZelenszkij

Zelenszkij szerint közel a világháború

Ha a Közel-Keleten zajló jelenlegi fegyveres konfliktust nem sikerül gyorsan megállítani, az globális háborúvá fajulhat – az Ukrinform beszámolója szerint erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélt egy interjúban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 14:22
Az egész emberiség számára végzetes következményekkel járna egy totális nukleáris háború (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ha a háborút nem állítja meg valaki azonnal, akkor elhúzódhat, és akár világháborúvá is válhat” – mondta Zelenszkij.

Volodimir Zelenszkij szerint közel a világháború (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij szerint közel a világháború (Fotó: AFP)

Az ukrán elnök szerint a világ már most is nagyon közel áll egy új globális konfliktushoz.

Valóban nagyon közel vagyunk ehhez. Irán esetében nem látok rövid katonai műveleteket. Sokkal szélesebb körű kihívásokra számítok a jövőben. Ha a háború nem áll meg ősz előtt, akkor folytatódni fog

 – fogalmazott.

Hozzátette: szerinte Oroszország előbb-utóbb katonai egységeket küldhet Irán megsegítésére.

A világ technikai szempontból nincs felkészülve erre. Európa sincs kellően felkészülve – csak néhány ország halad ezen az úton. A németek nagyon gyorsan lépnek, de ez önmagában nem elég. Idén már nincs elegendő idő felkészülni az ilyen kihívásokra

 – mondta Zelenszkij.

Donald Trump amerikai elnök korábban azt mondta, hogy a közel-keleti háború hamar véget érhet. Szerinte Iránnak „nincs haditengerészete, nincs kommunikációs rendszere és nincs légiereje”.

Borítókép: Rakéta (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Szemét, gyáva patkányok

Bayer Zsolt avatarja

Remélem, mihamarabb vége lesz ennek a rettenetes háborúnak, és az ukrán népharag először ezekre fog lecsapni…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu