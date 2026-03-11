„Ha a háborút nem állítja meg valaki azonnal, akkor elhúzódhat, és akár világháborúvá is válhat” – mondta Zelenszkij.
Zelenszkij szerint közel a világháború
Ha a Közel-Keleten zajló jelenlegi fegyveres konfliktust nem sikerül gyorsan megállítani, az globális háborúvá fajulhat – az Ukrinform beszámolója szerint erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélt egy interjúban.
Az ukrán elnök szerint a világ már most is nagyon közel áll egy új globális konfliktushoz.
Valóban nagyon közel vagyunk ehhez. Irán esetében nem látok rövid katonai műveleteket. Sokkal szélesebb körű kihívásokra számítok a jövőben. Ha a háború nem áll meg ősz előtt, akkor folytatódni fog
– fogalmazott.
Hozzátette: szerinte Oroszország előbb-utóbb katonai egységeket küldhet Irán megsegítésére.
A világ technikai szempontból nincs felkészülve erre. Európa sincs kellően felkészülve – csak néhány ország halad ezen az úton. A németek nagyon gyorsan lépnek, de ez önmagában nem elég. Idén már nincs elegendő idő felkészülni az ilyen kihívásokra
– mondta Zelenszkij.
Donald Trump amerikai elnök korábban azt mondta, hogy a közel-keleti háború hamar véget érhet. Szerinte Iránnak „nincs haditengerészete, nincs kommunikációs rendszere és nincs légiereje”.
Borítókép: Rakéta (Fotó: AFP)
