Eltűnt egy nő Baján, épphogy túlélte

A szolgálatban lévő járőrök azonnal keresni kezdték a nőt, és este fel is figyeltek egy, a Türr István sétányon álló kocsira, amelynek a vezetőülésében mozdulatlanul ült valaki. Amikor rájöttek, hogy a keresett személyt találták meg, próbáltak vele kommunikálni, ez azonban nem sikerült. Mivel az utastérben több üres gyógyszeres dobozt és egy tízliteres üzemanyag kannát is felfedeztek, az egyenruhások azonnal betörték a kocsi egyik ablakát, és a mentőszolgálat érkezéséig biztonságba helyezték a láthatóan rossz állapotban lévő nőt, akit az állapota stabilizálása után a mentők végül kórházba szállítottak.