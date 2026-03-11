Eltűnt egy nő Baján, épphogy túlélte

Eltűnt otthonról egy 34 éves bajai nő március 4-én napközben – írja a rendőrségi portál. A családtagok azonnal értesítették a rendőrséget, mivel attól tartottak, hogy véget akar vetni az életének.
A szolgálatban lévő járőrök azonnal keresni kezdték a nőt, és este fel is figyeltek egy, a Türr István sétányon álló kocsira, amelynek a vezetőülésében mozdulatlanul ült valaki. Amikor rájöttek, hogy a keresett személyt találták meg, próbáltak vele kommunikálni, ez azonban nem sikerült. Mivel az utastérben több üres gyógyszeres dobozt és egy tízliteres üzemanyag kannát is felfedeztek, az egyenruhások azonnal betörték a kocsi egyik ablakát, és a mentőszolgálat érkezéséig biztonságba helyezték a láthatóan rossz állapotban lévő nőt, akit az állapota stabilizálása után a mentők végül kórházba szállítottak.
Hangsúlyozták, fontos, hogy tudja, mindig van segítség és remény. Arra kérnek, ha nehézségekkel küzd, beszéljen a családjával, barátaival, vagy forduljon szakemberhez. „Egyetlen telefonhívás is életet menthet!” – fűzték hozzá.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 06 80 820 111 telefonszámot!
