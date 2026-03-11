Szijjártó Péterolajenergiaüzemanyag

Orbán Viktor: Európában lesz a legnagyobb energiahiány és áremelkedés a világon!

A kormány meg tudja védeni Magyarországot! – jelentette ki a miniszterelnök posztjában.

2026. 03. 11. 16:43
Orbán Viktor: A kormány meg tudja védeni Magyarországot! Fotó: Laurens van Putten Forrás: MTI/EPA/ANP/Laurens van Putten
A közel-keleti háború és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő olajblokádja miatt Európában lesz a legnagyobb energiahiány és áremelkedés a világon. „Ez hatalmas kihívást jelent majd nekünk, magyaroknak is, de ez a kormány meg tudja védeni Magyarországot” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint ez egy újabb ok, amiért a Fidesz a biztos választás.

Európában áll rendelkezésre a legkevesebb energiahordozó az egész világon! – jelentette ki Szijjártó Péter a miniszterelnök által megosztott videóban. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta:

A nemzetközi olajpiac óriási veszteségeket szenvedett el és óriási a bizonytalanság. Ebben a környezetben drámai energiaáremelkedés következett be Európában, ami először az üzemanyagárakban jelentkezett. A védett ár bevezetésével megvédjük a magyar vállalkozókat és gazdákat.

Szijjártó Péter leszögezte: kulcskérdés, hogy a szuverén energiapolitikánkat, a magyar energiastruktúra biztonságát fenntartsuk és a Magyarországra irányuló tranzitútvonalak zavartalanságához ragaszkodjunk.

Borítókép: Drámai energiaár-emelkedés következett be Európában  (Fotó: MTI/EPA/ANP/Laurens van Putten)


