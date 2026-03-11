Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik + videó

orbán viktorhír tvcsaládkocsis máté

Kocsis Máté a Hír TV-nek: Gyáva és férfiatlan dolog gyerekeket fenyegetni + videó

Egy nyugalmazott ukrán altábornagy radikális hangvételű üzenetében már nemcsak Orbán Viktor miniszterelnököt, hanem hozzátartozóit is célkeresztbe vette, ami a Hír TV szerint komoly biztonságpolitikai aggályokat vet fel. A csatorna Kocsis Mátét, Siklósi Pétert és Deák Dánielt kérdezte a témában.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 17:02
Újabb, minden eddiginél súlyosabb szintet lépett a magyar–ukrán diplomáciai feszültség, miután az ukránok – Orbán Viktor után – megfenyegették a miniszterelnök családját is – hangzott el a Hír TV-n.

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk: Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) korábbi tisztje és egykori parlamenti képviselő nyíltan megfenyegette Orbán Viktort és családját.

Ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a karma soha nem bocsátja meg senki bűneit. A karma elől nem lehet elmenekülni. Nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni

– jelentette ki Omelcsenko. Azt is hozzátette: „Gondolkodjon el Orbán Viktor az öt gyermekén, hat unokáján.” A tábornok beszélt arról is, hogy reméli, az ellenzék győz az április 12-ei választáson.

Budapest, 2026. március 6. Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője beszédet mond a Tüntessünk az ukrán zsarolás ellen! címmel a Nemzeti Ellenállási Mozgalom által szervezett demonstráción Ukrajna Budapesti Nagykövetsége előtt 2026. március 6-án. MTI/Illyés Tibor
Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A témában Kocsis Máté is megszólalt a Hír TV-nek. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője elmondta, nem példa nélküli az elmúlt időszakban, hogy külföldről próbálnak nyomást gyakorolni hazánkra.

Az ukránok célja az, hogy beavatkozzanak minden eszközzel a magyar választásokba, és Magyar Pétert segítsék hatalomra

– mutatott rá.

Omelcsenko radikális hangvételű üzenetével kapcsolatban leszögezte, gyáva és férfiatlan dolog az, ha egy katonaviselt ember gyerekeket fenyeget.

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szintlépésnek nevezte, hogy ezúttal nemcsak egy politikai szereplőt, hanem annak családját is megfenyegették.

Deák Dániel rámutatott, Zelenszkij kinyitotta Pandora szelencéjét. Az ukrán elnök nemrég halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. A XXI. Század Intézet vezető elemzője az újabb fenyegetést különösen aggasztóak és riasztóak nevezte annak a fényében, hogy a kampányidőszakban nyilvános események vannak, a miniszterelnök is országjárásra megy.

Borítókép: Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat korábbi tisztje és egykori parlamenti képviselő (Forrás: Képernyőfotó)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

