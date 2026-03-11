Veszélyes álhírek terjedésére hívja fel a figyelmet a Szuverenitásvédelmi Hivatal

A Szuverenitásvédelmi Hivatal kiemelt figyelmet fordít a 2026-os magyarországi választási kampányt manipuláló külföldi akciókra. A hivatal felhívja a magyar választók figyelmét egy mesterségesen felépített, Magyarország szuverenitására súlyos fenyegetést jelentő dezinformációs kampányra, amelynek középpontjában egy állítólagos orosz befolyásolási kísérlet áll – olvasható a Szuverenitásvédelmi Hivatal közleményében.

Titkosszolgálati hátterű dezinformációs kampány terjed a magyar médiában (Forrás: Freepik)

A titkosszolgálati hátterű dezinformációs kampányt ugyanaz a külföldről finanszírozott médiamunkásokból, influenszerekből és politikusokból álló hálózat terjeszti,

amelyik korábban olyan veszélyes hazugságokkal próbálta manipulálni a magyar közéletet, mint Bassár el-Aszad szír elnök soha meg nem történt Budapestre menekülése, Magyarország állítólagos katonai tervei Kárpátalja megszállására, vagy hogy az orosz energiahordozók vásárlásával Budapest tudatosan finanszírozza az ukrajnai háborút

– mutat rá a hivatal.

Az akcióban részt vevő szereplők szándékosan figyelmen kívül hagyják a dezinformációnak ellentmondó tényeket, és miközben a magyar állami szervek cáfolatait és hivatalos közléseit relativizálják, addig a saját országuk érdekeit szolgáló külföldi állami szervek állításait kritika nélkül átveszik és tényként közlik. „Akárcsak a korábbi esetekben, a nemzetközi hálózaton keresztül finanszírozott és mozgatott médiafelületek és politikai szereplők egymást körbehivatkozva hangosítják fel és próbálják hitelesként beállítani a bizonyítatlan állításokat” – hangsúlyozza a kommüniké.