Veszélyes álhírek terjedésére hívja fel a figyelmet a Szuverenitásvédelmi Hivatal

A Szuverenitásvédelmi Hivatal kiemelt figyelmet fordít a 2026-os magyarországi választási kampányt manipuláló külföldi akciókra. A hivatal felhívja a magyar választók figyelmét egy mesterségesen felépített, Magyarország szuverenitására súlyos fenyegetést jelentő dezinformációs kampányra, amelynek középpontjában egy állítólagos orosz befolyásolási kísérlet áll – olvasható a Szuverenitásvédelmi Hivatal közleményében.
A titkosszolgálati hátterű dezinformációs kampányt ugyanaz a külföldről finanszírozott médiamunkásokból, influenszerekből és politikusokból álló hálózat terjeszti,
amelyik korábban olyan veszélyes hazugságokkal próbálta manipulálni a magyar közéletet, mint Bassár el-Aszad szír elnök soha meg nem történt Budapestre menekülése, Magyarország állítólagos katonai tervei Kárpátalja megszállására, vagy hogy az orosz energiahordozók vásárlásával Budapest tudatosan finanszírozza az ukrajnai háborút
– mutat rá a hivatal.
Az akcióban részt vevő szereplők szándékosan figyelmen kívül hagyják a dezinformációnak ellentmondó tényeket, és miközben a magyar állami szervek cáfolatait és hivatalos közléseit relativizálják, addig a saját országuk érdekeit szolgáló külföldi állami szervek állításait kritika nélkül átveszik és tényként közlik. „Akárcsak a korábbi esetekben, a nemzetközi hálózaton keresztül finanszírozott és mozgatott médiafelületek és politikai szereplők egymást körbehivatkozva hangosítják fel és próbálják hitelesként beállítani a bizonyítatlan állításokat” – hangsúlyozza a kommüniké.
A dezinformációs kampány egy nagyszabású külföldi beavatkozás része, amely mögött éppen azok a háborúpárti országok állnak, amelyek abban érdekeltek, hogy aláássák Magyarország szuverén, békepárti politikáját, majd belekényszerítsék hazánkat az orosz–ukrán háború finanszírozásába és Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatásába, emelte ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal.
