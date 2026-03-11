Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik + videó

Szuverenitásvédelmi Hivatalukrajnai háborúdezinformációs kampány

Veszélyes álhírek terjedésére hívja fel a figyelmet a Szuverenitásvédelmi Hivatal

A dezinformációs kampány egy nagyszabású külföldi beavatkozás része, amely mögött éppen azok a háborúpárti országok állnak, amelyek abban érdekeltek, hogy aláássák Magyarország szuverén, békepárti politikáját.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 18:09
A Szuverenitásvédelmi Hivatal kiemelt figyelmet fordít a 2026-os magyarországi választási kampányt manipuláló külföldi akciókra. A hivatal felhívja a magyar választók figyelmét egy mesterségesen felépített, Magyarország szuverenitására súlyos fenyegetést jelentő dezinformációs kampányra, amelynek középpontjában egy állítólagos orosz befolyásolási kísérlet áll – olvasható a Szuverenitásvédelmi Hivatal közleményében.

Titkosszolgálati hátterű dezinformációs kampány terjed a magyar médiában (Forrás: Freepik)

A titkosszolgálati hátterű dezinformációs kampányt ugyanaz a külföldről finanszírozott médiamunkásokból, influenszerekből és politikusokból álló hálózat terjeszti, 

amelyik korábban olyan veszélyes hazugságokkal próbálta manipulálni a magyar közéletet, mint Bassár el-Aszad szír elnök soha meg nem történt Budapestre menekülése, Magyarország állítólagos katonai tervei Kárpátalja megszállására, vagy hogy az orosz energiahordozók vásárlásával Budapest tudatosan finanszírozza az ukrajnai háborút

– mutat rá a hivatal.

Az akcióban részt vevő szereplők szándékosan figyelmen kívül hagyják a dezinformációnak ellentmondó tényeket, és miközben a magyar állami szervek cáfolatait és hivatalos közléseit relativizálják, addig a saját országuk érdekeit szolgáló külföldi állami szervek állításait kritika nélkül átveszik és tényként közlik. „Akárcsak a korábbi esetekben, a nemzetközi hálózaton keresztül finanszírozott és mozgatott médiafelületek és politikai szereplők egymást körbehivatkozva hangosítják fel és próbálják hitelesként beállítani a bizonyítatlan állításokat” – hangsúlyozza a kommüniké.

A dezinformációs kampány egy nagyszabású külföldi beavatkozás része, amely mögött éppen azok a háborúpárti országok állnak, amelyek abban érdekeltek, hogy aláássák Magyarország szuverén, békepárti politikáját, majd belekényszerítsék hazánkat az orosz–ukrán háború finanszírozásába és Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatásába, emelte ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Szuverenitásvédelmi Hivatal)


Google News
