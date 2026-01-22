Rendkívüli

Halállal fenyegeti Orbán Viktort és kormányváltást akar Magyarországon az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka

márki - zay pétereurópai parlamentmagyar pétersándor fegyirt

Márki-Zay Péter újabb elszólása: a brüsszeli elit egyik pártja támogatja a Magyar Hang kiadóját

Az elszólásairól is közismert hódmezővásárhelyi polgármester csütörtökön elárulta, hogy az Európai Parlament egyik frakciójának tagpártja beszállt a Magyar Hang finanszírozásába. Márki-Zay Péter szerint az Európai Demokrata Párt „felkarolta” a nyíltan kormányellenes szerkesztőség támogatásának ügyét. A Magyar Hang az a kiadvány, amelyik 2024 végén egy bődületes és nemzetbiztonsági szempontból is veszélyes álhírt közölt az akkor hazájából menekülni kényszerült szíriai elnök Budapestre érkezéséről.

Munkatársunktól
2026. 01. 22. 19:31
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Érdekes információt osztott meg a nyilvánossággal Márki-Zay Péter a közösségi oldalán, ahol egy bejegyzésben az ukrán nagykövettel készíttet és a Magyar Hang nevű újságban megjelenő interjút népszerűsítette. A hódmezővásárhelyi polgármester a hazánkat gyakran bíráló, fenyegető Sándor Fegyirt kiváló embernek, hősnek nevezte, aki szerinte „nemcsak a saját ukrán népét szereti, hanem a magyarokat is”. Ezt követően Márki-Zay felhívta a híveit arra, hogy fizessenek elő a lapra, majd örömét fejezte ki, hogy testvérpártjuk, az PDE/EDP – European Democrats is felkarolta a Magyar Hang támogatásának ügyét.

Az Európai Demokrata Párt egy centrista európai politikai párt, amely 17 ország 20 pártját egyesíti és az Európai Parlament Renew Europe elnevezésű liberális frakciójának tagja.

Az, hogy a Magyar Hang kiadóját egy nemzetközi pártszövetség támogatja, egészen meglepő hír, amelyről eddig semmilyen információt nem közölt az átláthatóságával kérkedő sajtóorgánum. Egy 2024. januári írásukban részletesen beszámoltak arról, hogy addig milyen pályázatokon nyertek pénzeket. Ezek között akadt a holland nagykövetség által finanszírozott projekt, illetve a Soros György-féle Open Society Institute-tól nyertek ötvenezer dollárt arra, hogy egy több évig tartó folyamat során megerősítsék a kiadó könyvkiadó és videós ágazatát. A cikk szerint a Soros-hálózat egyik hazai pénzelosztójától, a Mérték-Ökotárstól is nyertek pályázati pénzt, csaknem 10 millió forintot, amit digitális fejlesztésekre fordítottak.

Márki-Zay Péter posztjából az nem derül ki, mióta és milyen formában támogatja a PDE/EDP a Magyar Hangot, de ez az információ is igazolja, hogy a polgármester és a lap között szoros a kapcsolat.

Ez egyébként már a 2022-es választások előtt is így volt: az emlékezetes baloldali előválasztás második fordulója előtt a Magyar Hang már arról írt terjedelmes cikket, hogy a miniszterelnök-jelölti verseny első fordulójában harmadik helyen végzett Márki-Zay Péter lehet a befutó.

Az újság történetének legnagyobb botránya 2024 decemberében robbant ki, amikor a  Hang.hu felületén repülőtéri forrásokra hivatkozva megjelent egy cikk arról, hogy leszállt a SyrianAir gépe Magyarországon, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér I-es terminálján, rajta feltehetőleg Bassár el-Aszad szír elnökkel és kíséretével. Azt is írták, hogy a gép érkezését nem lehetett követni a nyilvános radarokon, a repülőtér személyzetét távol tartották a géptől és titoktartási nyilatkozatokat írattak alá velük. A lap szerint a Terrorelhárítási Központ is ott volt a helyszínen. Az információt, amiről hamar kiderült, hogy semmi alapja nincs, valójában álhír, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is átvette és a közösségi oldalán tényként közölte.

A Budapest Airport és a kormány azonban kategorikusan cáfolta a híresztelést. 

Kiderült, hogy a lap cikkéhez használt fotók tizenkét évvel korábban, 2012 októberében, Törökországban, Ankarában készültek, amikor egy Moszkvából Damaszkuszba tartó gépet török vadászgépek leszállásra kényszerítettek és csak 9 órás kényszerpihenő után folytathatta útját Damaszkuszba.

A Hang.hu ezután elismerte, hogy súlyos hibát követtek el, mert nem ellenőrzött információk alapján közölték az álhírt.

A szerkesztőség minden cikke, podcastműsora egyértelműen, nyíltan az Orbán-kormány ellen hangolja a közvéleményt, amihez – Márki-Zay Péter most megosztott információja alapján – már egy külföldi politikai erő anyagi támogatását is elnyerték.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

