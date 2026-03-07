Németország alig halad a kitoloncolással

Tavaly a tervbe vett kitoloncolások mintegy hatvan százalékát nem sikerült végrehajtani – közölte a rendőrség szombaton. Németország számára óriási kihívást jelent az intézkedések kivitelezése, miután a legtöbb esetben nem sikerül felkutatni a migránsokat. Egyes politikusok szerint elérkezett a keményebb lépések ideje.

Németország sikertelen a kitoloncolások terén, a rendőrség az esetek többségében nem találja meg a keresett személyt. Fotó: Hans Lucas

Míg 22 787 esetben a deportálás sikerrel járt, 32 855 esetben a kitoloncolási eljárás meghiúsult még azelőtt, hogy az érintett személyeket átadhatták volna az illetékes hatóságoknak a repülőtéren. A kudarcok többségének hátterében az állt, hogy a különböző tartományok rendőrségei nem tudták átadni deportálásra az érintett bevándorlókat.

Mintegy 11 ezer esetben a kitoloncolási kérvényt időközben törölték, és csaknem 1600 esetben már a repülőtéri szakaszban hiúsult meg a deportálás.

Roman Poseck, Hessen tartomány belügyminisztere azt javasolta, hogy a deportálásra váró személyek mobiltelefonjának bemérésével lehetne javítani a sikeres kitoloncolások arányán. A miniszter szerint azok esetében lehetne alkalmazni ezt az eljárást, akiket a hatóságok nem találnak meg a deportálás előtt.