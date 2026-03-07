Németországkitoloncolási eljárásmigráció

Németország alig halad a kitoloncolással

A tervbe vett kitoloncolások mintegy hatvan százaléka sikertelen volt a hatóságok jelentése szerint. Németország számára óriási kihívást jelent a már az országban tartózkodó migránsok felkutatása, több politikus szerint eljött a radikálisabb intézkedések ideje.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 20:30
Német rendőr Fotó: PATRICK PLEUL Forrás: DPA
Tavaly a tervbe vett kitoloncolások mintegy hatvan százalékát nem sikerült végrehajtani – közölte a rendőrség szombaton. Németország számára óriási kihívást jelent az intézkedések kivitelezése, miután a legtöbb esetben nem sikerül felkutatni a migránsokat. Egyes politikusok szerint elérkezett a keményebb lépések ideje. 

Németország sikertelen a kitoloncolások terén, a rendőrség az esetek többségében nem találja meg a keresett személyt
Németország sikertelen a kitoloncolások terén, a rendőrség az esetek többségében nem találja meg a keresett személyt. Fotó: Hans Lucas

Míg 22 787 esetben a deportálás sikerrel járt, 32 855 esetben a kitoloncolási eljárás meghiúsult még azelőtt, hogy az érintett személyeket átadhatták volna az illetékes hatóságoknak a repülőtéren. A kudarcok többségének hátterében az állt, hogy a különböző tartományok rendőrségei nem tudták átadni deportálásra az érintett bevándorlókat.

Mintegy 11 ezer esetben a kitoloncolási kérvényt időközben törölték, és csaknem 1600 esetben már a repülőtéri szakaszban hiúsult meg a deportálás.

Roman Poseck, Hessen tartomány belügyminisztere azt javasolta, hogy a deportálásra váró személyek mobiltelefonjának bemérésével lehetne javítani a sikeres kitoloncolások arányán. A miniszter szerint azok esetében lehetne alkalmazni ezt az eljárást, akiket a hatóságok nem találnak meg a deportálás előtt.

Szászország tartomány belügyminisztere, Armin Schuster támogatta az elképzelést, ugyanakkor hangsúlyozta, az még jobb lenne, ha a kitoloncolásra ítélt személyeknek eleve nem is lenne lehetősége elrejtőzni a hatóságok elől. Schuster azt szorgalmazta, hogy az Európai Unió engedélyezze a deportálásra váró bevándorlók fogva tartását.

Németországban már egy ideje kiemelt téma a migráció és annak negatív hatásai. Habár Berlin korábban élesen kritizálta a magyar migrációs politikát, az elmúlt időszakban már a CSU politikusai is szigorítást követelnek. 

A párt és vezetése a felső-bajorországi Seeon kolostorban tartott zárt körű ülése előtt tömeges státusmegvonásról, menetrend szerinti kitoloncolásokról és országos távozási központokról beszélt.

 

Borítókép: Német rendőr (Fotó: AFP)

