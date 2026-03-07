vitályos eszterszentendreOrbán Viktorfideszlövésaktivista

Orbán Viktor: Nem hagyhatjuk, hogy a gyűlölet és a félelemkeltés eluralkodjon + videó

A miniszterelnök megköszönte annak a fideszes aktivistának a munkáját, akire rálőttek Szentendrén. Orbán Viktor telefonon beszélt az önkéntessel az eset után, és azt tanácsolta neki, hogy ne maradjon benne félelem.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 19:28
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Nem hagyhatjuk, hogy a gyűlölet és a félelemkeltés eluralkodjon Magyarországon. Ennek sürgősen véget kell vetni” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán, miután telefonon beszélt azzal a Fidesz-aktivistával, akire rálőttek Szentendrén. A kormányfő megköszönte az aktivista munkáját, majd azt tanácsolta neki, hogy ne maradjon benne félelem.

Mint megírtuk, Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség országgyűlési képviselője számolt be róla, hogy egy önkéntesére gázpisztollyal lövést adtak le egy ablakból, miközben házról házra járva kopogtatott. A kormányszóvivő szerint az ilyen esetek mögött az a politikai agresszió és gyűlölködés áll, amely az utóbbi időben erősödött fel.

Ide vezet Magyar Péter és az az agresszió és az a gyűlölködés, amit a Tisza Párt hozott a megjelenése óta magával

– mondta.

Vitályos Eszter a videóhoz írt bejegyzésében hangsúlyozta:

Elég az erőszakból! Eddig, és ne tovább!

A kormánypárti politikusok sorra ítélték el a történteket, Orbán Viktor miniszterelnök úgy vélekedett, hogy az ellenfelük gyűlöletközösséget épít. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője felszólította Magyar Pétert, hogy fogja vissza magát és követőit.

Magyar Péter azonban a budakeszi fórumán hazugsággal vádolta a kormánypártokat, szerinte csak egy játék, hogy rálőttek a Fidesz aktivistájára.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

add-square Fideszes aktivista elleni támadás

Kocsis Máté: Magyar Péter fogja vissza magát és a lövöldözős haverjait + videó

Fideszes aktivista elleni támadás 5 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleklétminimum

MP, a hf mint létminimum-szakértő

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu