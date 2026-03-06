Noár a Tisza Párt hazugságait szajkózza, miközben félrenéz a valódi fenyegetéseknél

Molnár Áront, művésznevén Noárt bírálta élesen Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A politikus szerint az ellenzéki aktivista Magyar Péter állításait ismételgeti, miközben szerinte nincs megfelelő tudása az energiakérdésekről.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: Illyés Tibor/MTI)

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: súlyos pszichiátriai krízis esetén azért adnak kényszerzubbonyt a páciensre, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, ha az illető veszélyes lehet magára vagy másokra. Szerinte Noár „valahogy kibújt belőle”, és azóta Magyar Péter állításait ismételgeti.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy az ukránok naponta fenyegetik a magyarokat.

Zelenszkij elmondta, hogy a Barátság vezetékkel kész zsarolni bennünket, de az általa kitüntetett náci katonatisztek is többször megfenyegették hazánkat, hogy két perc alatt itt vannak egy dandárral

– fogalmazott posztjában Szentkirályi Alexandra.

A politikus hangsúlyozta, a kialakult helyzet minden magyart érint.

Molnár Áron színészre és ellenzéki megmondóemberre visszatérve a frakcióvezető azt írta:

Igen, a te kocsidból is hiányzik ez az olaj, és igen, a te nappalidban is ott akarnak lenni két perc alatt.

Az energiakérdésekkel kapcsolatban is élesen bírálta a színészt. „Energiakérdésekről pedig: közel sem vagy annyira jó színész, hogy ennyire nulla tudással eljátszd az energiajogászt” – írta Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra arra is felhívta a figyelmet, hogy Horvátország felől nem érkezhet elegendő mennyiségű olaj, ráadásul az ottani szállítás jóval drágább lenne.

A Brent típusú kőolaj eleve 30 százalékkal drágább, és a tankerhajós, valamint az Adria-vezetéken történő szállítás költségei is magasabbak.

A politikus azt kérdezte az aktivistától, hogy mennyit fizetnek neki ezért, majd úgy fogalmazott: szerinte nehezen érthető, hogyan lehet ilyen mélyre süllyedni a saját országával szemben. A politikus azt is felvetette, hogy Noár a horvát miniszterelnök állításainak ad hitelt, aki – mint írta – éppen most vezeti be a sorkatonaságot. Szentkirályi szerint a horvátok az ukrán zsarolásban most lehetőséget látnak arra, hogy saját pozícióikat erősítsék a magyarok kárára. Hozzátette: Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója már bemutatta, hogy a horvát állítások nem állják meg a helyüket.