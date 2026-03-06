Rendkívüli

Nemet mondunk az ukrán zsarolásra! – kövesse nálunk élőben a tüntetést!

molnár áronszentkirályi alexandraMagyar Péter

Noár a Tisza Párt hazugságait szajkózza, miközben félrenéz a valódi fenyegetéseknél

Élesen bírálta Molnár Áront, azaz Noárt Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A politikus szerint az ellenzéki aktivista Magyar Péter állításait ismételgeti, miközben szerinte figyelmen kívül hagyja az Ukrajnából érkező fenyegetéseket és az energiabiztonság kérdését.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 14:06
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Molnár Áront, művésznevén Noárt bírálta élesen Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A politikus szerint az ellenzéki aktivista Magyar Péter állításait ismételgeti, miközben szerinte nincs megfelelő tudása az energiakérdésekről.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője sajtótájékoztatót tart a Városházán 2025. június 3-án. MTI/Illyés Tibor
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: Illyés Tibor/MTI)

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: súlyos pszichiátriai krízis esetén azért adnak kényszerzubbonyt a páciensre, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, ha az illető veszélyes lehet magára vagy másokra. Szerinte Noár „valahogy kibújt belőle”, és azóta Magyar Péter állításait ismételgeti.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy az ukránok naponta fenyegetik a magyarokat. 

Zelenszkij elmondta, hogy a Barátság vezetékkel kész zsarolni bennünket, de az általa kitüntetett náci katonatisztek is többször megfenyegették hazánkat, hogy két perc alatt itt vannak egy dandárral

– fogalmazott posztjában Szentkirályi Alexandra.

A politikus hangsúlyozta, a kialakult helyzet minden magyart érint. 

Molnár Áron színészre és ellenzéki megmondóemberre visszatérve a frakcióvezető azt írta: 

Igen, a te kocsidból is hiányzik ez az olaj, és igen, a te nappalidban is ott akarnak lenni két perc alatt.

Az energiakérdésekkel kapcsolatban is élesen bírálta a színészt. „Energiakérdésekről pedig: közel sem vagy annyira jó színész, hogy ennyire nulla tudással eljátszd az energiajogászt” – írta Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra arra is felhívta a figyelmet, hogy Horvátország felől nem érkezhet elegendő mennyiségű olaj, ráadásul az ottani szállítás jóval drágább lenne.

A Brent típusú kőolaj eleve 30 százalékkal drágább, és a tankerhajós, valamint az Adria-vezetéken történő szállítás költségei is magasabbak.

A politikus azt kérdezte az aktivistától, hogy mennyit fizetnek neki ezért, majd úgy fogalmazott: szerinte nehezen érthető, hogyan lehet ilyen mélyre süllyedni a saját országával szemben. A politikus azt is felvetette, hogy Noár a horvát miniszterelnök állításainak ad hitelt, aki – mint írta – éppen most vezeti be a sorkatonaságot. Szentkirályi szerint a horvátok az ukrán zsarolásban most lehetőséget látnak arra, hogy saját pozícióikat erősítsék a magyarok kárára. Hozzátette: Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója már bemutatta, hogy a horvát állítások nem állják meg a helyüket.

Bejegyzésében Szentkirályi Alexandra azt írta: 

Szégyentelen, hazug gyűlöletpropaganda, amit a Tiszával csináltok. Ha rajtatok múlna, rég nem lenne itthon Európa legolcsóbb rezsije, és hamar 1000 forint lenne a benzin.

A politikus így zárta sorait: „A magyarok szerencsére sokkal okosabbak nálatok, és ettől a vándorcirkuszi mutatványnál, amit Magyar Péter cimboráddal toltok, sokkal többet várnak el egy kormánytól. Áprilisban a Fidesz és Orbán Viktor a biztos választás!”

Borítókép: Molnár Áron ellenzéki megmondóember, színész (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.