Zelenszkij megtörte a csendet: ekkor ér véget az orosz–ukrán háború

A megbeszélésről Olga Vaszilevszka-Szmahliuk parlamenti képviselő számolt be Telegram-csatornáján.
Elmondása szerint a találkozó idejének jelentős részét annak áttekintése töltötte ki, milyen feltételekkel lehetne lezárni a háború aktív szakaszát. A képviselő szerint az elnök arról beszélt, hogy vizsgálják a harcok novemberre történő lezárásának lehetőségét, amennyiben megfelelő biztonsági garanciák állnak rendelkezésre.
Vaszilevszka-Szmahliuk úgy fogalmazott, hogy Ukrajna jelenleg kedvező helyzetben van a fronton, és ezt az előnyt ki kell használni. Hangsúlyozta: a legfontosabb cél annak megakadályozása, hogy a Kreml egy átmeneti szünet után újabb támadást vagy offenzívát indítson.
A találkozóról Jaroszlav Zseleznyak, a Holosz frakció képviselője is megszólalt. Szerinte az elnök ismét megjelölt egy lehetséges időpontot a háború elméleti lezárására.
Ezúttal 2026 novemberéről volt szó, bár még a résztvevők közül sem sokan hittek ebben igazán
– mondta.
Május 25-én tartották Zelenszkij hivatalos egyeztetését a Nép Szolgája frakció tagjaival. A tárgyalások középpontjában az ország következő hat hónapjának stabilizálása, a diplomáciai stratégia, az európai integrációhoz kapcsolódó törvények elfogadása és a kormányzati személycserék álltak.
A találkozót az Elnöki Hivatalban tartották, rendkívül szigorú biztonsági és titoktartási intézkedések mellett.
Zseleznyak szerint a rendezvény lebonyolítása szokatlanul szigorú volt: a képviselőktől az esemény előtt minden mobiltelefont és elektronikai eszközt elvettek, emellett kizárólag hivatalos üzleti öltözetben jelenhettek meg. A terembe az elnök érkezése után már senkit sem engedtek be. A résztvevők ugyanakkor arról számoltak be, hogy a szigorú szabályok ellenére a megbeszélés alapvetően barátságos hangulatban zajlott.
