Zelenszkij megtörte a csendet: ekkor ér véget az orosz–ukrán háború

Az ukrán elnök a Nép Szolgája frakcióval tartott zárt körű találkozón a háború lezárásáról és az ország következő hónapjainak stabilizálásáról egyeztetett. Volodimir Zelenszkij a frakciótagoknak azt a dátumot is kijelölte, hogy mikorra számol az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségével. Mindezek mellett a megbeszélésen szóba kerültek a diplomáciai lépések, az európai integrációs törvények és a kormányzati személycserék is.

2026. 05. 26. 12:28
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
A megbeszélésről Olga Vaszilevszka-Szmahliuk parlamenti képviselő számolt be Telegram-csatornáján.

Elmondása szerint a találkozó idejének jelentős részét annak áttekintése töltötte ki, milyen feltételekkel lehetne lezárni a háború aktív szakaszát. A képviselő szerint az elnök arról beszélt, hogy vizsgálják a harcok novemberre történő lezárásának lehetőségét, amennyiben megfelelő biztonsági garanciák állnak rendelkezésre.

Vaszilevszka-Szmahliuk úgy fogalmazott, hogy Ukrajna jelenleg kedvező helyzetben van a fronton, és ezt az előnyt ki kell használni. Hangsúlyozta: a legfontosabb cél annak megakadályozása, hogy a Kreml egy átmeneti szünet után újabb támadást vagy offenzívát indítson.

A találkozóról Jaroszlav Zseleznyak, a Holosz frakció képviselője is megszólalt. Szerinte az elnök ismét megjelölt egy lehetséges időpontot a háború elméleti lezárására.

Ezúttal 2026 novemberéről volt szó, bár még a résztvevők közül sem sokan hittek ebben igazán

– mondta.

Május 25-én tartották Zelenszkij hivatalos egyeztetését a Nép Szolgája frakció tagjaival. A tárgyalások középpontjában az ország következő hat hónapjának stabilizálása, a diplomáciai stratégia, az európai integrációhoz kapcsolódó törvények elfogadása és a kormányzati személycserék álltak.

A találkozót az Elnöki Hivatalban tartották, rendkívül szigorú biztonsági és titoktartási intézkedések mellett. 

Zseleznyak szerint a rendezvény lebonyolítása szokatlanul szigorú volt: a képviselőktől az esemény előtt minden mobiltelefont és elektronikai eszközt elvettek, emellett kizárólag hivatalos üzleti öltözetben jelenhettek meg. A terembe az elnök érkezése után már senkit sem engedtek be. A résztvevők ugyanakkor arról számoltak be, hogy a szigorú szabályok ellenére a megbeszélés alapvetően barátságos hangulatban zajlott.

Győzelmi napi beszédében Putyin is lezárásról beszélt

Korábbi cikkünkben írtunk róla, hogy Moszkva továbbra sem adta fel katonai céljait, azonban az orosz elnök egyértelműen hangnemet váltott. Vlagyimir Putyin nemrég a győzelem napi katonai parádé után beszélt arról, hogy szerinte hamarosan véget érhet az orosz–ukrán háború. 

Azt hiszem, (az ukrajnai háború) a végéhez közeledik

 – mondta Putyin újságíróknak május 9-én – ez a kijelentés azért keltette fel a figyelmet, mert négy év alatt ez volt az első ilyen jellegű eset.

