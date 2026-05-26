Zelenszkij megtörte a csendet: ekkor ér véget az orosz–ukrán háború

A megbeszélésről Olga Vaszilevszka-Szmahliuk parlamenti képviselő számolt be Telegram-csatornáján.

Elmondása szerint a találkozó idejének jelentős részét annak áttekintése töltötte ki, milyen feltételekkel lehetne lezárni a háború aktív szakaszát. A képviselő szerint az elnök arról beszélt, hogy vizsgálják a harcok novemberre történő lezárásának lehetőségét, amennyiben megfelelő biztonsági garanciák állnak rendelkezésre.

Vaszilevszka-Szmahliuk úgy fogalmazott, hogy Ukrajna jelenleg kedvező helyzetben van a fronton, és ezt az előnyt ki kell használni. Hangsúlyozta: a legfontosabb cél annak megakadályozása, hogy a Kreml egy átmeneti szünet után újabb támadást vagy offenzívát indítson.

A találkozóról Jaroszlav Zseleznyak, a Holosz frakció képviselője is megszólalt. Szerinte az elnök ismét megjelölt egy lehetséges időpontot a háború elméleti lezárására.

Ezúttal 2026 novemberéről volt szó, bár még a résztvevők közül sem sokan hittek ebben igazán

– mondta.

Május 25-én tartották Zelenszkij hivatalos egyeztetését a Nép Szolgája frakció tagjaival. A tárgyalások középpontjában az ország következő hat hónapjának stabilizálása, a diplomáciai stratégia, az európai integrációhoz kapcsolódó törvények elfogadása és a kormányzati személycserék álltak.

A találkozót az Elnöki Hivatalban tartották, rendkívül szigorú biztonsági és titoktartási intézkedések mellett.

Zseleznyak szerint a rendezvény lebonyolítása szokatlanul szigorú volt: a képviselőktől az esemény előtt minden mobiltelefont és elektronikai eszközt elvettek, emellett kizárólag hivatalos üzleti öltözetben jelenhettek meg. A terembe az elnök érkezése után már senkit sem engedtek be. A résztvevők ugyanakkor arról számoltak be, hogy a szigorú szabályok ellenére a megbeszélés alapvetően barátságos hangulatban zajlott.