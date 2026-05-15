Putyin új üzenetet küldött: közel lehet a háború vége

A szakértők szerint Oroszország szorult helyzetben van, így Putyinnak muszáj volt lépni, a beszéd tónusváltása pedig nem más, mint a szükséges narratívaváltás előfutára. Az orosz elnök ugyanis ezzel lényegében befelé az orosz lakosság felé azt kommunikálja, hogy a háborúnak nemsokára vége.

Ez pedig kiemelten fontos lehet, miután Oroszország a hírek szerint egyre nagyobb gazdasági nyomással néz szembe a háború okán.

Oroszország egyébként rendkívüli biztonsági intézkedések mellett tartotta meg a hagyományos katonai parádét, ami ezúttal csonka volt, hiszen a védelmi minisztérium döntése nyomán idén nem vonultak fel katonai eszközök. Az esemény apropóján a felek három napos tűzszünetben állapodtak meg, amely lejárta után Oroszország szinte azonnal támadásba lendült.