Putyin új üzenetet küldött: közel lehet a háború vége

Az orosz elnök meglepő hangvételben szólalt meg az orosz–ukrán háború kapcsán a győzelem napi parádé után. Vlagyimir Putyin a konfliktus kapcsán ugyanis jelezte, hogy véleménye szerint hamarosan véget érhet a vérontás.

2026. 05. 15. 22:05
Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV Forrás: POOL
A szakértők szerint Oroszország szorult helyzetben van, így Putyinnak muszáj volt lépni, a beszéd tónusváltása pedig nem más, mint a szükséges narratívaváltás előfutára. Az orosz elnök ugyanis ezzel lényegében befelé az orosz lakosság felé azt kommunikálja, hogy a háborúnak nemsokára vége. 

Ez pedig kiemelten fontos lehet, miután Oroszország a hírek szerint egyre nagyobb gazdasági nyomással néz szembe a háború okán. 

Oroszország egyébként rendkívüli biztonsági intézkedések mellett tartotta meg a hagyományos katonai parádét, ami ezúttal csonka volt, hiszen a védelmi minisztérium döntése nyomán idén nem vonultak fel katonai eszközök. Az esemény apropóján a felek három napos tűzszünetben állapodtak meg, amely lejárta után Oroszország szinte azonnal támadásba lendült. 

Ez a lépés pedig a szakértők szerint egyértelmű jelzés a Nyugat és Ukrajna számára is, hogy habár a háború hamarosan véget érhet, ennek azonban meglesz az ára, Oroszország pedig nem fog engedni politikai céljaiból. 

John Lough szerint ugyanakkor habár az orosz gazdaság komoly nehézségekkel néz szembe, az összeomlást egyenlőre korai lenne vizionálni. Ahogy fenntartásokkal érdemes kezelni az orosz elnök kijelentéseit is a háború végéről, hiszen Moszkva tárgyalási feltételei alapjában nem változtak meg, Ukrajna pedig továbbra sem hajlandó területeket feladni a békéért. 

Mindazonáltal Putyin kijelentései indikálhatják, hogy a Kreml próbálja megtalálni az arcvesztés nélküli kiutat a konfliktusból.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a győzelem napi parádén (Fotó: AFP)

