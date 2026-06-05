Wirtz feladta a leckét Szoboszlainak, akinek folytatódik a hihetetlen sorozata

Szoboszlai DominikFinnországmagyar labdarúgó–válogatott

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Válságban lévő finn válogatott lesz a Marco Rossi vezette magyar csapat ellenfele péntek este (19.45) a Puskás Arénában. A felkészülési meccsen a magyar szövetségi kapitány újoncokat is avathat, míg Szoboszlai Dominik hihetetlen sorozata minden bizonnyal folytatódik, és zsinórban negyvenhatodszor lehet kezdő a válogatottban.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 4:50
Szoboszlai Dominik a finnek ellen folytathatja a 2021 óta élő sorozatát Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
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A finnek amúgy válságos időket élnek. A 2021-ben megrendezett Európa-bajnokságon még üde színfolt volt az északi csapat, ám azóta se Eb-n, se vb-n nem járt. A mostani világbajnokságra esélyük sem volt kijutni, a hollandok és a lengyelek mögött messze lemaradtak, ráadásul a selejtezők utolsó fordulójában még Máltától is kikaptak hazai pályán 1-0-ra. Az a pofon legalább annyira fájhatott nekik novemberben, mint nekünk az írek elleni 3-2-es vereség, amivel romba dőlt a vb-álom.

Míg a magyar válogatott a márciusi felkészülési meccseken elkezdte begyógyítani a sebeit a Szlovénia elleni 1-0-val és a görögök ellen elfogadható 0-0-val, addig a finneknél csak tetézte a bajt az érthetetlen óceániai túra. Márciusban oda-vissza 33 ezer kilométert utaztak két, szakmailag megkérdőjelezhető meccsért Új-Zéland és a Zöld-foki Köztársaság ellen, de legalább előbbit legyőzte 2-0-ra, utóbbi ellen viszont 1-1 lett a vége.

A mieinknél Marco Rossi folytathatja a jövő csapatának az építését, ami az idei év legfontosabb feladata, és ennek jegyében újoncokat is avathat a finnek ellen. Az ETO-val magyar bajnok védő, Csinger Márk bemutatkozására jó esély van, és érdekes lehet az is, hogy a holland AZ Alkmaarba a tavasszal berobbanó kétméteres csatár, Kovács Bendegúz lehetőséget kap-e. A Bajnokok Ligája múlt szombati döntőjének otthont adó Puskás Arénában pénteken 19.45-kor kezdődik a finnek elleni találkozó.

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