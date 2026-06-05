Wirtz feladta a leckét Szoboszlainak, akinek folytatódik a hihetetlen sorozata

Finnországnak Óceánia után Budapest felüdülés lehet
A finnek amúgy válságos időket élnek. A 2021-ben megrendezett Európa-bajnokságon még üde színfolt volt az északi csapat, ám azóta se Eb-n, se vb-n nem járt. A mostani világbajnokságra esélyük sem volt kijutni, a hollandok és a lengyelek mögött messze lemaradtak, ráadásul a selejtezők utolsó fordulójában még Máltától is kikaptak hazai pályán 1-0-ra. Az a pofon legalább annyira fájhatott nekik novemberben, mint nekünk az írek elleni 3-2-es vereség, amivel romba dőlt a vb-álom.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!