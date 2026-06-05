Wirtz feladta a leckét Szoboszlainak, akinek folytatódik a hihetetlen sorozata

Míg a magyar válogatott a márciusi felkészülési meccseken elkezdte begyógyítani a sebeit a Szlovénia elleni 1-0-val és a görögök ellen elfogadható 0-0-val, addig a finneknél csak tetézte a bajt az érthetetlen óceániai túra. Márciusban oda-vissza 33 ezer kilométert utaztak két, szakmailag megkérdőjelezhető meccsért Új-Zéland és a Zöld-foki Köztársaság ellen, de legalább előbbit legyőzte 2-0-ra, utóbbi ellen viszont 1-1 lett a vége.

A mieinknél Marco Rossi folytathatja a jövő csapatának az építését, ami az idei év legfontosabb feladata, és ennek jegyében újoncokat is avathat a finnek ellen. Az ETO-val magyar bajnok védő, Csinger Márk bemutatkozására jó esély van, és érdekes lehet az is, hogy a holland AZ Alkmaarba a tavasszal berobbanó kétméteres csatár, Kovács Bendegúz lehetőséget kap-e. A Bajnokok Ligája múlt szombati döntőjének otthont adó Puskás Arénában pénteken 19.45-kor kezdődik a finnek elleni találkozó.