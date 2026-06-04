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Súlyos pszichiátriai betegeket gyógyít a magyar futballista, akit Détári hívott a Fradiba

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Gruborovics Tamás a finn bajnokság történetének legsikeresebb magyar futballistája. Tíz éve vonult vissza, és napjainkban súlyos pszichiátriai betegeket gyógyít Finnországban. Olyanokat is, akik meg akarnak halni. A pszichológusként végzett Gruborovics – akinek a neve korábban a magyar és a finn válogatottnál, valamint a Détári Lajos edzette Fradinál is felvetődött – nemrégiben a labdarúgás világába is visszatért a finn rekordbajnok HJK Helsinkinél.

Szalay Attila
2026. 06. 04. 5:08
Gruborovics Tamás a finn bajnokság történetének legsikeresebb magyar labdarúgója, aki napjainkban pszichológus Finnországban
Gruborovics Tamás a finn bajnokság történetének legsikeresebb magyar labdarúgója, aki napjainkban pszichológus Finnországban Forrás: hjk.fi
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Nemrég visszatért a futballba is, a finn rekordbajnok HJK alkalmazza

Gruborovics Tamás már aktív labdarúgóként elkezdte a pszichológia szakot az egyetemen. Amikor beindult a profi karrierje, néhány évre szüneteltette a tanulmányait, de 2018-ban lediplomázott, és most szakképzett pszichológusként dolgozik. Ebben a minőségében idén tért vissza a futball világába: január óta a legnagyobb és rekordbajnok finn klub, a HJK Helsinki alkalmazza mental coach-ként, és hamarosan megszerezheti a külön sportpszichológusi képesítést is.

– Heti egy alkalommal foglalkozom az első csapat játékosaival – avatott be Tamás. – Nem gyakori Finnországban, hogy korábbi labdarúgókból pszichológus lesz, de nagy segítség, hogy én is pályáról jövök, ismerem ezt a világot és a szakmai dolgokat. Az itteni klubok is kezdenek odafigyelni a mentális jóllétre. A HJK mellett van még három élvonalbeli csapat, amelyeknél dolgozik hasonló szakember.

Sportolókkal beszélgetni egyfajta felüdülést is jelent a számára a pszichiátriai munka mellett, amely lelkileg igen megterhelő tud lenni.

– Oda kell figyelni, hogy azokat az érzelmeket, amiket a betegek megosztanak velem, ne vegyem át magamra, ami néha nehéz. Az sem könnyű, amikor egy súlyosan depressziós embernél nagyon lassú és kicsi az előrelépés. Pont jó volt az időzítés, hogy emellett most visszatértem a futballba, mert ott teljesen másfajta ingerek érnek, ami kiegyensúlyozza az egészet – fogalmazott.

Gruborovics Tamás szerint a finn válogatott válsága átmeneti

Rátérve az eredeti témánkra a finn válogatottról is szó esik, amelynek a magyarok elleni keretében van egy olyan futballista is – Benjamin Källman –, akivel Gruborovics Tamás még egy csapatban játszott.

Az utolsó évemben voltunk csapattársak, amikor ő fiatalon került hozzánk. Most a Hannover házi gólkirálya volt a német másodosztályban, amúgy az édesapja, Mikael Källman Finnország valaha volt legjobb kézilabdázója

– mesélte Tamás.

A finn válogatott ott volt a 2021-ben megrendezett Európa-bajnokságon, az utóbbi időben azonban válságos időket él. Vasárnap sima, 4-0-s vereséget szenvedett Németország ellen, de nem ez volt az igazán kirívó, hanem a tavaly novemberi, Málta elleni 1-0-s vereség a vb-selejtezőn.

– A legfőbb gond, hogy az Eb-re kijutott csapat gerince kiöregedett, már csak néhányan maradtak, például a kapus Lukas Hradecky – mutatott rá Gruborovics. – Most átmeneti időszak van, a fiatalok még tapasztalatlanok a nemzetközi szintű meccseken, de vannak, akik szép jövő előtt állnak. Az U21-es válogatott például tavaly kijutott a korosztályos Európa-bajnokságra. A mostani keretben is sok a húszas évei elején járó játékos, és ha ők rutinosabbak lesznek, újra jöhetnek a jobb eredmények is.

 

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