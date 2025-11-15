vb-selejtezőFinnországMálta

„Szörnyű megaláztatás” vetett véget az álomnak, a szövetségi kapitány sem érti

Dicstelen búcsú. Finnország péntek este befejezte szereplését a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozatában. A G csoportban ugyan minimális reménye még lehetett a finneknek kvalifikációra, végül történelmi vereségbe szaladtak bele hazai pályán, Málta ellen. A finn lapok nem is finomkodtak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 8:13
Finnország teljes blamája: a házigazda gólképtelen volt, Málta egyetlen találattal megnyerte az idegenbeli meccset (Fotó: AFP/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa)
Az ötből már csak négy csapatra vár mérkőzés a G csoportban. A páratlan létszám miatt Finnország a selejtezősorozat pénteki játéknapján lejátszotta nyolcadik, utolsó találkozóját, és amint megírtuk, vendéglátóként 1-0-ra kikapott a világranglista 166. helyezettjétől, Máltától. Ezzel végleg eldőlt, hogy a finnek ezúttal sem lehetnek ott a vb-n, ugyanis a megszerzett tíz pontjuk néggyel kevesebb, mint a jelenleg pótselejtezős pozíciót elfoglaló Lengyelországé.

A fehérmezes Finnország játékosai nem bírtak a máltaiakkal
A fehérmezes Finnország játékosai nem bírtak a máltaiakkal (Fotó: AFP/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa)

Finnország megalázva 

A finn válogatottnak egyébként elenyésző esélye még volt a máltaiak elleni összecsapás előtt arra, hogy megcsípjék a második helyet, mivel az 1-1-es eredménnyel zárult lengyel–holland rangadóra később került sor. Ehhez Finnországtól győzelemre lett volna szükség, ám gólt nem sikerült elérni a több lehetőség ellenére sem, ellenben a három perccel korábban beállt Jake Grech a 82. minutumban bevitte a párharc egyetlen találatát.

Annyi lehetőségünk volt, nekik hány? Egy vagy kettő?

 – tette fel a kérdést a lefújás után Jacob Friis, a finnek szövetségi kapitánya. A Sportbladet beszámolója szerint a sok helyzetet emelte ki a finnek debütáló játékosa, Ryan Mahuta is, aki elismerte: erre az eredményre nemigen lehetnek büszkék.

Hogy mennyire nem, arra a a további finn portálok címei adják meg a választ. 

Az Ilta Sanomat „szörnyű megaláztatásnak” nevezte a vereséget, és azt írja, hogy a válogatottat „megalázták”. 

Az Iltalehti a megaláztatást „teljesnek” nevezve írta le.

Történelmi siker Máltától

A győztes oldalon persze határtalan az öröm annak ellenére is, hogy Málta egyetlen győzelmét aratta az eddigi hét selejtezőjén, és ezzel egyelőre ötpontos, Litvániát megelőzve utolsó előtti. Az ok: története során először győzte le Finnországot a máltai labdarúgó-válogatott. A máltaiak péntekig csupán egy 1990 novemberében elért döntetlent tudtak felmutatni Finnország ellen, a két meccs között lejátszott öt egymás elleni összecsapást egyaránt az északiak nyerték meg. Most ez a sorozat megszakadt, Málta ráadásul 2013 júniusa óta először nyert idegenbeli vb-selejtezőt.

A G jelű csoportban hétfőn alakul ki a végeredmény: máltai–lengyel és holland–litván a záróforduló programja. Hollandia 17 pontos, ezzel szinte biztos kijutó, míg Lengyelország 14-gyel a pótselejtezőt érő második helyezést foglalja el.

Vb-lázban ég a világ!
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

