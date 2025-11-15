„Szörnyű megaláztatás” vetett véget az álomnak, a szövetségi kapitány sem érti

Az ötből már csak négy csapatra vár mérkőzés a G csoportban. A páratlan létszám miatt Finnország a selejtezősorozat pénteki játéknapján lejátszotta nyolcadik, utolsó találkozóját, és amint megírtuk, vendéglátóként 1-0-ra kikapott a világranglista 166. helyezettjétől, Máltától. Ezzel végleg eldőlt, hogy a finnek ezúttal sem lehetnek ott a vb-n, ugyanis a megszerzett tíz pontjuk néggyel kevesebb, mint a jelenleg pótselejtezős pozíciót elfoglaló Lengyelországé.

A fehérmezes Finnország játékosai nem bírtak a máltaiakkal (Fotó: AFP/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa)

Finnország megalázva

A finn válogatottnak egyébként elenyésző esélye még volt a máltaiak elleni összecsapás előtt arra, hogy megcsípjék a második helyet, mivel az 1-1-es eredménnyel zárult lengyel–holland rangadóra később került sor. Ehhez Finnországtól győzelemre lett volna szükség, ám gólt nem sikerült elérni a több lehetőség ellenére sem, ellenben a három perccel korábban beállt Jake Grech a 82. minutumban bevitte a párharc egyetlen találatát.

Annyi lehetőségünk volt, nekik hány? Egy vagy kettő?

– tette fel a kérdést a lefújás után Jacob Friis, a finnek szövetségi kapitánya. A Sportbladet beszámolója szerint a sok helyzetet emelte ki a finnek debütáló játékosa, Ryan Mahuta is, aki elismerte: erre az eredményre nemigen lehetnek büszkék.

Hogy mennyire nem, arra a a további finn portálok címei adják meg a választ.

Az Ilta Sanomat „szörnyű megaláztatásnak” nevezte a vereséget, és azt írja, hogy a válogatottat „megalázták”.

Az Iltalehti a megaláztatást „teljesnek” nevezve írta le.

Történelmi siker Máltától

A győztes oldalon persze határtalan az öröm annak ellenére is, hogy Málta egyetlen győzelmét aratta az eddigi hét selejtezőjén, és ezzel egyelőre ötpontos, Litvániát megelőzve utolsó előtti. Az ok: története során először győzte le Finnországot a máltai labdarúgó-válogatott. A máltaiak péntekig csupán egy 1990 novemberében elért döntetlent tudtak felmutatni Finnország ellen, a két meccs között lejátszott öt egymás elleni összecsapást egyaránt az északiak nyerték meg. Most ez a sorozat megszakadt, Málta ráadásul 2013 júniusa óta először nyert idegenbeli vb-selejtezőt.