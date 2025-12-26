orbán viktorbenettrétvári bence

Orbán Viktor: Boldog karácsonyt, vasgyúró! + videó

Megérkezett a miniszterelnök ajándéka a vácrátóti kisfiúhoz.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 18:56
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook
A magyar miniszterelnök legfrissebb videójában arról számolt be, hogy a Dömötör családhoz, amelyet Orbán Viktor a vácrátóti háborúellenes aláírásgyűjtést követően látogatott meg, eljutott a korábban megígért ajándék.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI)

A meglepetéseket Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára osztotta ki: a család egyik fiúgyermeke, Benett megkapta a hőn áhított bokszzsákot, és ahogy azt az ajándékot átadó politikus mondta, ahol több gyerek van, nem kaphat csak az egyikük ajándékot, így hát Benett húga kapott egy babát, a bátyja pedig egy moziutalványt.

Végezetül Orbán Viktor egy személyes levelet is küldött a kisfiúnak:

Benettnek, karácsonyra szeretettel.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, novemberben, a vácrátóti háborúellenes aláírásgyűjtést követően látogatta meg Orbán Viktor a Dömötör családot. A miniszterelnöknek a legfiatalabb családtag még a bokszolói képességeit is bemutatta.

 „A bokszzsákot nem felejtem el” – ígérte a kormányfő, aki, mint az a karácsony második napján a Facebook-oldalán megosztott videóból kiderül – valóban tartotta a szavát. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

