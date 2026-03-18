Pánik a műtrágyapiacon: a tavaszi vetés is megszenvedheti az iráni konfliktust

A legrosszabbkor, éppen a tavaszi munkák indulásakor érte el a magyar agráriumot az iráni konfliktus okozta globális ársokk. A Hormuzi-szoros lezárása és a közel-keleti feszültség napok alatt a duplájára lőtte a földgáz árát, és meredeken emelte a kőolaj jegyzését is. A dráguló üzemanyag és a várható „műtrágyasokk” nemcsak a gazdák pénztárcáját csapolja meg, hanem hónapok múlva a boltok polcain is megjelenhet, megdrágítva az élelmiszereket.

Schweickhardt Gyula
2026. 03. 18. 5:22
A világpolitika ismét durván beleszól a magyar gazdák mindennapjaiba. Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni konfliktusának eszkalációja, különösen a Hormuzi-szoros lezárása és a légicsapások olyan láncreakciót indítottak el a globális energiapiacokon, amelynek a végén az európai – és így a magyar – élelmiszerárak állnak. A Politico által idézett elemzők szerint a képlet egyszerű: először az energia és a műtrágya drágul, ezt követik a szállítási költségek, végül pedig a fogyasztók fizetnek többet a szupermarketekben.

Jelentős problémát okozhatnak az emelkedő olajárak a mezőgazdaságban, drágulhat a műtrágya Fotó: Csukán Sándor

A földgáz és a műtrágyasokk

A tavaszi talaj-előkészítés és tápanyag-utánpótlás idején a legfájdalmasabb ütést a földgáz árának robbanása jelenti, amely közvetlenül meghatározza a nitrogénműtrágyák előállítási költségét. Az európai gázpiacon február végén még viszonylagos nyugalom honolt, az árak a 30-32 euró/MWh sávban mozogtak, derül ki a Nemzeti Agrárgazdasái Kamara tájékoztatásából.

Március elejére azonban elszabadult a pánik: a Hormuzi-szoros blokádja és a katari cseppfolyósított földgáz (LNG-) terminálokat ért támadások hírére az árfolyam napok alatt megduplázódott, és a 60 eurós szint fölé ugrott.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a világ LNG-forgalmának ötöde a most lezárt szoroson halad át. A gáz drágulása miatt a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a nitrogénműtrágyák ára akár 100 százalékkal is megugorhat egyetlen szezon alatt, hasonlóan a 2022-es energiaválsághoz. A gazdák nehéz döntés elé kerülnek: vagy kifizetik a megemelkedett árat, ami elviszi a nyereséget, vagy spórolnak a tápanyagon, ami viszont borítékolható terméskieséshez vezet ősszel.

Dráguló gázolaj

A kőolaj piacán is drámai a helyzet. A Brent típusú kőolaj ára a február végi 65-67 dolláros szintről március elejére 80 dollár fölé lőtt ki. A Goldman Sachs és a J.P. Morgan elemzői szerint ha a blokád tartós marad, az árfolyam a 100-120 dolláros szintet is átlépheti. Ez azonnal lecsapódna a magyar kutakon, ha nem lenne érvényben kormányzati intézkedés. A gázolaj ára a tavaszi munkák legintenzívebb időszakában ugrott meg, ami hektáronként több ezer forintos azonnali többletköltséget jelent a szántás és vetés során. Ráadásul az olajat dollárban jegyzik, a konfliktus miatt erősödő amerikai valuta és a gyengülő forint pedig dupla csapást mér az importra. 

Míg februárban egy dollár 350 forint körül mozgott, a válság hatására megközelítette a 390 forintos szintet, ami minden importált inputanyagot (vetőmagot, vegyszert, gépalkatrészt) tovább drágít.

Bajban az állattenyésztők

A költségsokk nemcsak a növénytermesztőket, hanem az állattenyésztéssel foglalkozókat is fenyegeti. Az olasz Coldiretti agrárlobbi figyelmeztetése Európa-szerte érvényes: a gazdák viselik először a terheket, és csak részben tudják azokat továbbhárítani. A dráguló takarmány és a növekvő energiaköltségek miatt sok hazai telep is a veszteségesség szélére sodródhat, különösen a jelenlegi tej- és sertéspiaci válság közepette. Bár rövid távon tompítja a hatást, hogy sokan már előre bespájzoltak műtrágyából, egy elhúzódó konfliktus garantáltan újabb élelmiszerár-hullámot indít el a kontinensen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

