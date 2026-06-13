A Hazajáró végtelen útja Csíksomlyóra ért + galéria

Úton a keresztaljával. Fotó: Havran Zoltán

Úton a keresztaljával

Másnap hajnalban nem sok idő maradt pihenésre. A keresztalja 3.30-kor indult Gyimesközéplokról, 4.30-kor Gyimesfelsőlokon csatlakozott hozzá a Hazajáró csapata, majd együtt haladtunk Csíksomlyó felé. A Fügés-tető, a Gyimesi-hágó, Csíkszépvíz, Csíkszentmiklós, Csíkdelne, Csíkpálfalva és Csobotfalva után a menet dél körül érkezett meg Csíksomlyóra. Ahogy a nap felkelt a Gyimesi-hágón, mögöttük a Gyimesek búcsúztak, előttük a Csíki-havasok nyíltak meg. Egyre többen csatlakoztak: erdélyiek, felvidékiek, délvidékiek, anyaországiak, sőt clevelandi magyarok is. A Hazajáró zászlói alatt régi szereplők, nézők, túratársak, barátok gyalogoltak együtt. A Somlyó-nyeregben már százezres tömegben vált eggyé az imádság. A pünkösdi szentmise után a Hazajáró zarándoktúra ünnepélyes lezárása a Mária-kertben folytatódott, ahol Böjte Csaba testvér adta záróáldását. Ő volt az is, akinek áldásával Csobánkán elindult az egylet, és most ő áldotta meg a csíksomlyói közösséget is.

Böjte Csaba testvér adta záróáldását a közösségre. Fotó: Havran Zoltán

Szeretetközösségből küldetés

A csíksomlyói találkozás egyik legerősebb tapasztalata az volt, hogy a Hazajáró nem egyszerűen stáb. Kívülről nézve is látszott: ezek az emberek összeszoktak, szeretik egymást, közös nyelvük, közös emlékeik vannak. Moys Zoltán, a Hazajáró rendezője erre azt mondta: igen, ez egyértelműen szeretetközösség. – Ha szorosan vesszük, mi egy tévéstáb vagyunk, akik tévéműsort gyártanak. De ez soha nem munkahely volt, hanem misszió. Tizenöt év alatt úgy válogatódott a társaság, hogy mindenki a szívét-lelkét tette bele az első perctől – fogalmazott. Szerinte már az is nagy dolog, ha hat-hét férfi másfél évtizeden át nagyobb konfliktus nélkül kibírja egymást. De itt ennél több történt: bajtársi és baráti közösség született. Ehhez adódott hozzá az egylet, vagyis a műsor körül létrejött szélesebb hazajáró közösség.