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Sorra jelentik be a leépítéseket a médiavállalatok – a CNN, az NBC, az RTL mind átalakít

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A nemzetközi médiapiac meghatározó szereplői jelentős átalakuláson mennek keresztül, miközben a fogyasztók egyre inkább a digitális tartalomfogyasztás felé fordulnak. Az elmúlt hónapokban a CNN, az RTL Group, az NBC News és több vezető francia lapkiadó is létszámcsökkentéseket jelentett be. A folyamat nem egyedi esetek sorozata, hanem egy világszintű iparági átrendeződés része, amely alapvetően alakítja át a hírek előállítását és terjesztését.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 13:19
Forrás: Fotó: Robert Way
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Európában is a streaming lett a prioritás

Az európai médiapiac egyik legnagyobb szereplője, az RTL Group 2025-ben mintegy 600 munkahely megszüntetését jelentette be Németországban.

A vállalat indoklása szerint a hagyományos televíziós reklámpiac tartós gyengülése és a streamingplatformok térnyerése miatt szükség van a működés átalakítására. Az RTL egyre nagyobb hangsúlyt helyez az RTL+ szolgáltatás fejlesztésére, miközben a lineáris televíziós üzletág költségeit csökkenti.

A német médiapiacon különösen élesen látszik a generációváltás: 

a fiatalabb korosztályok már sokkal nagyobb arányban fogyasztanak videós tartalmakat streamingplatformokon és közösségi médiás felületeken, mint hagyományos televíziós csatornákon.

A legnagyobb átalakulás talán a francia nyomtatott médiapiacon zajlik. A Le Monde összesítése szerint 2025 decembere óta csaknem ezer munkahely megszüntetését jelentették be különböző lapkiadók.

A Prisma Media több mint 260 állás megszüntetését tervezi, a CMI France több mint 130 munkakör átalakítását jelentette be, és a regionális lapkiadóknál és az országos médiavállalatoknál is jelentős költségcsökkentési programok indultak.

A probléma gyökere kettős. A nyomtatott példányszámok évek óta csökkennek, miközben a digitális átállás jelentős beruházásokat igényel. Több regionális kiadó bevételeinek még mindig döntő része papíralapú termékekből származik, amelyek éves szinten hét-nyolc százalékos visszaesést mutatnak.

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