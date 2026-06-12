Sorra jelentik be a leépítéseket a médiavállalatok – a CNN, az NBC, az RTL mind átalakít

Európában is a streaming lett a prioritás

Az európai médiapiac egyik legnagyobb szereplője, az RTL Group 2025-ben mintegy 600 munkahely megszüntetését jelentette be Németországban.

A vállalat indoklása szerint a hagyományos televíziós reklámpiac tartós gyengülése és a streamingplatformok térnyerése miatt szükség van a működés átalakítására. Az RTL egyre nagyobb hangsúlyt helyez az RTL+ szolgáltatás fejlesztésére, miközben a lineáris televíziós üzletág költségeit csökkenti.

A német médiapiacon különösen élesen látszik a generációváltás:

a fiatalabb korosztályok már sokkal nagyobb arányban fogyasztanak videós tartalmakat streamingplatformokon és közösségi médiás felületeken, mint hagyományos televíziós csatornákon.

A legnagyobb átalakulás talán a francia nyomtatott médiapiacon zajlik. A Le Monde összesítése szerint 2025 decembere óta csaknem ezer munkahely megszüntetését jelentették be különböző lapkiadók.

A Prisma Media több mint 260 állás megszüntetését tervezi, a CMI France több mint 130 munkakör átalakítását jelentette be, és a regionális lapkiadóknál és az országos médiavállalatoknál is jelentős költségcsökkentési programok indultak.

A probléma gyökere kettős. A nyomtatott példányszámok évek óta csökkennek, miközben a digitális átállás jelentős beruházásokat igényel. Több regionális kiadó bevételeinek még mindig döntő része papíralapú termékekből származik, amelyek éves szinten hét-nyolc százalékos visszaesést mutatnak.