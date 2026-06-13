Fegyverrel gyilkolt egy férfi Texasban + videó

A helyi kórház közleménye szerint 9 embert ápolnak az intézményben, közülük négyen szorultak műtétre.
A rendőrség azt közölte, hogy helyi idő szerint reggel 8 órakor érkezett bejelentés a lövöldözésről, ezt követően a tettes egy épületben barikádozta el magát, amelyet a rendőri egységek körbevettek. A patthelyzet mintegy két órát követően ért véget, a hatóságok pedig közölték, hogy az elkövető meghalt.
További részletek és körülmények, valamint az indíték egyelőre nem derült ki, ahogy az áldozatok és a támadó személyazonosságát sem hozták nyilvánosságra.
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