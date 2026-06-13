Fegyverrel gyilkolt egy férfi Texasban + videó

A helyi kórház közleménye szerint 9 embert ápolnak az intézményben, közülük négyen szorultak műtétre.

A rendőrség azt közölte, hogy helyi idő szerint reggel 8 órakor érkezett bejelentés a lövöldözésről, ezt követően a tettes egy épületben barikádozta el magát, amelyet a rendőri egységek körbevettek. A patthelyzet mintegy két órát követően ért véget, a hatóságok pedig közölték, hogy az elkövető meghalt.

A Midland city employee was identified Saturday as the person killed in a mass shooting that wounded 10 others before the gunman was later found dead, according to city officials. https://t.co/yCGFxw8R4q — FOX 4 NEWS (@FOX4) June 13, 2026