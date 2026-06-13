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J. D. Vance: Iránnak akkor származik gazdasági előnye a megállapodásból, ha teljesíti annak feltételeit

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Iránnak akkor származik gazdasági előnye az Egyesült Államokkal kötendő egyezségből, ha teljesíti annak feltételeit – közölte J. D. Vance amerikai alelnök pénteken.

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 5:06
Fotó: MATT ROURKE Forrás: POOL
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Az alelnök megjegyezte, hogy az amerikai–iráni egyezség magában hordozza annak lehetőségét, hogy átalakítsa a térséget és tartós békéhez vezessen, ugyanakkor hozzátette, hogy a Hormuzi-szoros újranyitását és az iráni atomprogram lezárását is tartalmazó lehetséges megállapodással kapcsolatban „rengeteg hamis információ” jelenik meg.

Sehbaz Sarif, az egyeztetéseken közvetítőként részt vevő pakisztáni miniszterelnök pénteken azt közölte, hogy a felek egyetértésre jutottak a megállapodás végső szövegéről.

Borítókép: J. D. Vance (Fotó: AFP)

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