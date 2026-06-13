J. D. Vance: Iránnak akkor származik gazdasági előnye a megállapodásból, ha teljesíti annak feltételeit

Az alelnök megjegyezte, hogy az amerikai–iráni egyezség magában hordozza annak lehetőségét, hogy átalakítsa a térséget és tartós békéhez vezessen, ugyanakkor hozzátette, hogy a Hormuzi-szoros újranyitását és az iráni atomprogram lezárását is tartalmazó lehetséges megállapodással kapcsolatban „rengeteg hamis információ” jelenik meg.