Az alelnök megjegyezte, hogy az amerikai–iráni egyezség magában hordozza annak lehetőségét, hogy átalakítsa a térséget és tartós békéhez vezessen, ugyanakkor hozzátette, hogy a Hormuzi-szoros újranyitását és az iráni atomprogram lezárását is tartalmazó lehetséges megállapodással kapcsolatban „rengeteg hamis információ” jelenik meg.
J. D. Vance: Iránnak akkor származik gazdasági előnye a megállapodásból, ha teljesíti annak feltételeit
Iránnak akkor származik gazdasági előnye az Egyesült Államokkal kötendő egyezségből, ha teljesíti annak feltételeit – közölte J. D. Vance amerikai alelnök pénteken.
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Sehbaz Sarif, az egyeztetéseken közvetítőként részt vevő pakisztáni miniszterelnök pénteken azt közölte, hogy a felek egyetértésre jutottak a megállapodás végső szövegéről.
Borítókép: J. D. Vance (Fotó: AFP)
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