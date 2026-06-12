Trump: Közel a megállapodás Iránnal, valószínűleg Európában írják alá az egyezményt

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök megerősítette, hogy beszéltek Trump-pal. Izrael nem részese a memorandumnak, de Netanjahu üdvözölte az amerikai elkötelezettséget az uránium eltávolítása, a dúsító infrastruktúra lebontása, a rakétagyártás korlátozása és Irán terrorszervezetek támogatása elleni fellépés iránt. A bejelentés hatására a Brent olaj ára jelentősen, mintegy 4,4 százalékkal kal esett, 89 dollár körülire.

Trump egyébként már többször ígért közeli megállapodást:

Április 20.: „viszonylag gyorsan” születik megállapodás.

Május 6.: a háború „gyorsan véget ér”.

Május 23.: a megállapodás „nagyjából meg van tárgyalva”.

Május 27–29.: vegyes jelek, elégedetlenség, majd „végső döntés” a tárgyalásokról.

Június 11.: ismét „nagyszerű megállapodásról” beszélt.

Csak órákkal a pozitív nyilatkozat előtt Trump még kemény csapásokat helyezett kilátásba, és fenyegetőzött a Kharg-sziget elfoglalásával. Irán válaszul súlyos retorziót ígért, és figyelmeztetett: az olaj- és gázexport vagy mindenkinek, vagy senkinek.