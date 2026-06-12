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Trump: Közel a megállapodás Iránnal, valószínűleg Európában írják alá az egyezményt

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Donald Trump amerikai elnök optimistán nyilatkozott, miszerint egy átfogó megállapodás küszöbén állnak Iránnal a konfliktus lezárására, és a dokumentumot valószínűleg Európában fogják aláírni. Trump szerint az egyezmény garantálná, hogy Irán soha ne jusson atomfegyverhez, és azonnal megnyílik a Hormuzi-szoros a nemzetközi hajózás előtt. Teherán ugyanakkor óvatos, és cáfolja, hogy bármi végleges lenne a tárgyalásokon.

Kozma Zoltán
2026. 06. 12. 6:22
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
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Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök megerősítette, hogy beszéltek Trump-pal. Izrael nem részese a memorandumnak, de Netanjahu üdvözölte az amerikai elkötelezettséget az uránium eltávolítása, a dúsító infrastruktúra lebontása, a rakétagyártás korlátozása és Irán terrorszervezetek támogatása elleni fellépés iránt. A bejelentés hatására a Brent olaj ára jelentősen, mintegy 4,4 százalékkal kal esett, 89 dollár körülire.

Trump egyébként már többször ígért közeli megállapodást:

  • Április 20.: „viszonylag gyorsan” születik megállapodás.
  • Május 6.: a háború „gyorsan véget ér”.
  • Május 23.: a megállapodás „nagyjából meg van tárgyalva”.
  • Május 27–29.: vegyes jelek, elégedetlenség, majd „végső döntés” a tárgyalásokról.
  • Június 11.: ismét „nagyszerű megállapodásról” beszélt.

Csak órákkal a pozitív nyilatkozat előtt Trump még kemény csapásokat helyezett kilátásba, és fenyegetőzött a Kharg-sziget elfoglalásával. Irán válaszul súlyos retorziót ígért, és figyelmeztetett: az olaj- és gázexport vagy mindenkinek, vagy senkinek.

A héten egy amerikai helikopter lezuhanása után újabb amerikai csapások érték Iránt, mire Teherán dróntámadásokat indított amerikai bázisok ellen több országban. Több nemzetközi szereplő – köztük az ENSZ, Oroszország, Kína, Törökország és mások – de-eszkalációra szólított fel.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

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