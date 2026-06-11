Sokkoló fordulat: iráni vezetők kétségbeesetten könyörögtek Trumpnak a telefonban
Donald Trump amerikai elnök nyíltan bejelentette: Irán legmagasabb vezetői közvetlenül őt hívták, és könyörögve kérték a bombázások leállítását. Miközben Teherán közelében és a Perzsa-öböl partján már robbantak az amerikai rakéták, az elnök egy brutális mondattal válaszolt: „Holnap szétbombázzuk őket!”
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