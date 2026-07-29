Milliárdokat bukott a magyar futballista, emiatt jótékony célra is kevesebb juthat

A pénz itt nem hagyományos segélyszervezetekhez kerül, hanem olyan ellenőrzött programokat támogatnak belőle, amelyek a labdarúgást használják eszközként például:

hátrányos helyzetű gyerekek segítésére,

oktatási és közösségi programokra,

a nemek közötti egyenlőség előmozdítására,

a rasszizmus és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre,

a mentális és fizikai egészség támogatására.

A lényege tehát, hogy a futballban megtermelt hatalmas pénzből és társadalmi befolyásból valamennyit szervezetten visszaforgassanak a közösségekbe.