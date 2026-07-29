Milliárdokat bukott a magyar futballista, emiatt jótékony célra is kevesebb juthat

A pénz itt nem hagyományos segélyszervezetekhez kerül, hanem olyan ellenőrzött programokat támogatnak belőle, amelyek a labdarúgást használják eszközként például:
- hátrányos helyzetű gyerekek segítésére,
- oktatási és közösségi programokra,
- a nemek közötti egyenlőség előmozdítására,
- a rasszizmus és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre,
- a mentális és fizikai egészség támogatására.
A lényege tehát, hogy a futballban megtermelt hatalmas pénzből és társadalmi befolyásból valamennyit szervezetten visszaforgassanak a közösségekbe.
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