Willi Orbanmagyar labdarúgó–válogatottRB Leipzig

Milliárdokat bukott a magyar futballista, emiatt jótékony célra is kevesebb juthat

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Willi Orbán két év alatt csaknem ötmilliárd forintot kereshetett volna Szaúd-Arábiában, ám az RB Leipzig az utolsó pillanatban megakadályozta a magyar válogatott labdarúgó távozását. A meghiúsult átigazolásnak különleges jótékonysági vonatkozása is van: Orbán egyedüli magyarként tagja a Common Goal kezdeményezésnek, amelynek keretében a fizetése legalább egy százalékát automatikusan jótékony célokra ajánlja fel. Így nem csak az ő zsebéből húztak ki jelentős összeget Lipcsében.

Szalay Attila
2026. 07. 29. 8:28
Willi Orbán autogramot oszt a Lipcse nyári felkészülése alatt, miután eldőlt, hogy nem igazol Szaúd-Arábiába Fotó: HENDRIK SCHMIDT Forrás: DPA
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A pénz itt nem hagyományos segélyszervezetekhez kerül, hanem olyan ellenőrzött programokat támogatnak belőle, amelyek a labdarúgást használják eszközként például:

  • hátrányos helyzetű gyerekek segítésére,
  • oktatási és közösségi programokra,
  • a nemek közötti egyenlőség előmozdítására,
  • a rasszizmus és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre,
  • a mentális és fizikai egészség támogatására.

A lényege tehát, hogy a futballban megtermelt hatalmas pénzből és társadalmi befolyásból valamennyit szervezetten visszaforgassanak a közösségekbe.

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