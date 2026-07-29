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AfD-jelölteket tiltanak el a választáson való indulástól

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A németországi Alsó-Szászországban alig néhány hónap alatt több AfD-s politikust is eltiltottak attól, hogy induljon a helyi választásokon. A választási bizottságok minisztériumi jelentésekre hivatkoznak, a szakértők szerint azonban sokszor nem megalapozott az AfD-jelöltek eltiltása.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 29. 7:54
Illusztráció Fotó: SEBASTIAN WILLNOW Forrás: DPA
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28 July 2026, Saxony-Anhalt, Magdeburg: People are standing at the AfD information booth during a visit by Ulrich Siegmund (third from the right), the AfD's top candidate for the state election in Saxony-Anhalt. Photo: Peter Gercke/dpa (Photo by Peter Gercke / dpa Picture-Alliance via AFP)
Érdeklődők az AfD standjánál
Fotó: AFP

A felülvizsgálatok egyébként csak a közelmúltban váltak intenzívebbé, Alsó-Szászországban április vége óta vannak érvényben ilyen ellenőrzések. Míg a polgármesterjelölteknek már a módosítás előtt is hűnek kellett lenniük az alkotmányhoz, „az alsó-szászországi önkormányzati választási törvény mostantól lehetőséget teremt arra is, hogy a főigazgatási tisztségre jelöltek törvényi alkalmasságát egy átfogóbb eljárás keretében ellenőrizzék, mint korábban” – magyarázta az alsó-szászországi belügyminisztérium a módosítás után.

Amennyiben „alapos kétségre utaló tényleges jelek vannak”, a városi felügyeleti hatóság a felülvizsgálat során a kérelmezővel kapcsolatos „belföldi hírszerző ügynökség megállapításait” is figyelembe veheti. Alsó-Szászország belügyminisztere, Daniela Behrens (SPD) ezt a folyamatot „az ellenálló demokrácia fontos építőköveként” jellemezte.

Az Oldenburgi Egyetem alkotmányjogi szakértője, Volker Boehme-Neßler professzor a Bild német lapnak arról beszélt, hogy 

bárkinek, aki ki akar zárni valakit egy választásból, konkrét, alkotmányellenes cselekedeteket vagy kijelentéseket kell bizonyítania. Értékelésem szerint az eddig ismert kijelentések nem felelnek meg ennek a kritériumnak. 

Hozzátette, hogy általános szabályként „egy nem betiltott pártban való tagság önmagában nem indokolhatja a kétségeket valaki alkotmányos hűségével kapcsolatban.”

Nem az első AfD kizárása a választásokról

Nemrégiben Martin Sichert AfD-s parlamenti képviselőt is eltiltották az alsó-szászországi Frízföld járási adminisztrátorának választásától – írta a Junge Freiheit beszámolójában. Az alsó-szászországi belügyminisztérium, ebben az esetben is egy, Behrens vezetésével készült jelentés alapján döntött úgy, hogy kizárja őt a választásokból. Frízföld járás választási felügyelője felvette a kapcsolatot a minisztériummal, hogy támogatást szerezzen az AfD-s politikus jelöltségének megtiltásához.

A megbeszélés ezután nagyon gyorsan lezajlott. Sichertnek engedélyezték a felszólalást, de 22 perc alatt az SPD, a CDU, az FDP és a Zöldek képviselői döntöttek az egyes jelöltekről. A döntést pedig végrehajtották: a politikus nem indulhat, mert az AfD tagja.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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