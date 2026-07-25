Az Európai Bizottság 2025 júniusában kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, és felszólította, hogy törölje el az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében ingyenes kibocsátási egységekhez jutó piaci szereplőkre kirótt terheket. A Bizottság érvelése lényegében azon alapul, hogy az uniós kibocsátáskereskedelmi irányelv céljával ellentétes a magyar szabályozás, tekintettel arra, hogy az díjakat terhel a jelentős mennyiségű ingyenes kibocsátási egységben (tehát ingyenes kvótákban) részesülőkre, az érintettek körének megállapításához az éves kibocsátást és az ingyenes kiosztásból való részesedést véve alapul.
Döntött a Mol, perre megy a magyar állammal: 126 milliárd a tét
A széndioxid-kvóta adóval kapcsolatban nyújtott be keresetleveleket a Mol, az olajtársaság 126 milliárd forintot követel vissza az államtól. A Mol még áprilisban kérelmezte az adóhatóságtól a széndioxid-kibocsátás után kivetett adó befizetésének visszaigénylését, ám azt a NAV elutasította.
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